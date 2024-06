Vaguear por las mañanas y otros trucos que usa Jeff Bezos para ser productivo todos los días

La productividad es sin duda una de las capacidades más demandadas en cualquier trabajo, y aquellas personas que lo son las que suelen ser las que mayor proyección tienen en sus empleos. Además, en esta sociedad que se rige por cifras y tablas comparativas, se puede ver muy bien quiénes son aquellos que son productivos y quiénes no.

Una de las personas que son consideradas como una de las más productivas del mundo, debido al imperio que ha logrado crear a partir de una idea que nació en el garaje de su casa, es Jeff Bezos, dueño el gigante del ecommerce (comercio electrónico) Amazon.

No hay dudas de que Bezos ha tenido que trabajar muy duro para llegar a donde está, ya que es considerado la tercera persona más rica del mundo según la Lista Forbes con una fortuna de 194.000 millones de dólares.

Por ello, en el popular podcast presentado por Lex Fridman, Bezos ha respondido a cómo es productivo todos los días, y el magante ha respondido que todo comienza por como empieza sus mañanas, lo que repercute directamente en el resto del día.

Los trucos de Jeff Bezos para alcanzar la productividad

En primer lugar, y como ya había comentado Bezos en el pasado, el magante ve como indispensable dormir bien, él asegura que se va siempre pronto a la cama y que a su vez se despierta temprano, porque para ser productivo hay que estar descansado.

Pero Bezos nos es de aquellos que llegan a la oficina a las siete de la mañana, de hecho, es todo lo contrario y como aseguró en un evento del Club Económico de Washington en 2018, trata de evitar cualquier tipo de reunión antes de las 10 de la mañana.

Y es que para el dueño de Amazon, la clave para alcanzar la productividad está en vaguear un buen rato por la mañana. Según explica, él se suele despertar de manera natural, remolonea un rato en la cama se toma tranquilamente un café mientras habla con su mujer y ojea un poco el móvil, pero nunca atiende cosas del trabajo.

A su vez, explica que la mayoría de los días también hace ejercicio antes de empezar a trabajar, incluso en aquellos días que no le apetece nada, pero dice que su motivación es pensar en lo bien que se siente después de haber hecho deporte.

Por último, Bezos asegura que nunca toma decisiones importantes pasadas las cinco de la tarde. Sin duda, levantarse con calma, desayunar, hacer ejercicio y hablar con tu pareja, familia o compañeros de piso antes de ir al trabajo es una buenísima forma de empezar el día relajado y tranquilo, lo que repercute de lleno en tu productividad.

Pero por desgracia para la mayoría de los trabajadores aplicar esta rutina no es fácil, Bezos es CEO y por lo tanto puede hacer lo que le venga en gana, pero a ver como le explicas a tu jefe que has llegado tarde porque te has quedado dando vueltas un rato más en la cama, has desayunado tranquilamente y has decidido ir al gimnasio o salir a correr en vez de entrar a tu hora.