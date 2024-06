Las pausas publicitarias llegan a Instagram y no hay nada que puedas hacer para evitarlas o saltarlas

La publicidad se ha convertido en la principal manera de financiar y obtener beneficios en Internet, por ello cada vez más apps, plataformas y servicios incluyen más anuncios y cada más son más intrusivos con la experiencia de los usuarios.

Lo hemos visto claramente con las plataformas de streaming de películas y series, donde plataformas como Netflix o Disney+ han lanzado una suscripción con publicidad más barata o el caso de Amazon Prime Video, donde directamente han incluido anuncios y si quieres eliminarlos tienes que pagar un euro más.

En lo que se refiere a las redes sociales, también poco a poco la presencia de publicidad y anuncios ha ido creciendo, aunque por norma general está camuflada entre las publicaciones de los usuarios al compartir el mismo formato, por lo que muchas veces ni si quiera nos damos cuenta de que nos acaba de saltar un anuncio.

Pero Instagram ha querido dar un paso más allá, y según han detectado desde Android Authority, la compañía está trabajando para incluir una nueva característica llamada Ad Break (Pausa publicitaria) que introduce la publicidad de una nueva manera.

Si bien todas las cuentas de usuarios mayores de 18 años ya tenían anuncios, ahora el "incordio" va a ser todavía mayor, ya que la publicidad nos saltará antes de la reproducción de un video, tipo a cómo funciona YouTube.

Estas pausas publicitarias, que en principio tan solo durarán entre tres y cinco segundos, saltará de manera aleatoria, y no cada vez que vayamos a ver un vídeo en la app. Por el momento, Meta no ha comunicado oficialmente el despliegue de esta funcionalidad, y cuando lo haga seguramente no tenga una buena acogida, porque como ya han denunciado los usuarios de otras redes que ya han probado este formato, interrumpe por completo la experiencia de la app.