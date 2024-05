¿Están seguros nuestros datos en Internet? Comprueba si tus claves y cuentas han sido hackeadas y protégete

Vivimos en una era en la que detrás de cada clic, página web, descarga nos estamos enfrentando a la amenaza de sufrir un ciberataque que nos robe nuestros datos personales, los bancarios o ambos. La amenaza es muy real, y es que tan solo en esta semana se han producido numerosos hackeos a empresas y entidades tan grandes como Iberdrola o la DGT.

Con todos estas amenazas y ataques, nuestra información está en más riesgo que nunca, y es que a pesar de que las apps y plataformas trabajan cada día en reforzar, impulsar y mejorar las medidas de seguridad y protección que ofrecen, los ciberdelincuentes consiguen salirse con la suya en muchas ocasiones.

Esto nos deja a los usuarios en una situación donde no sabemos muy bien que hacer, pero sobre todo no sabemos si estos ataques a empresas o entidades a las que pertenecemos o estamos asociados de alguna manera, nos afectan directamente.

Por norma general, si eres, por ejemplo, cliente de Iberdrola durante las próximas semanas deberás andar con mucho cuidado por las posibles estafas que podrían cruzarse en tu camino, además de cambiar tus credenciales de acceso a tu perfil.

Pero si quieres estar totalmente seguro de que sí tienen o no tu información, existe una web que maneja una gigante base de datos y que detecta si tu información ha sido hackeada y puesta a la venta en algún foro de piratas informáticos.

Se trata de la plataforma You have been Pwnd, y consiste en un servicio en el que tienes que ingresar tu dirección de correo electrónico y analiza en cuestión de segundos cientos de los foros más famosos y utilizados por los hackers para detectar si tu email figura en alguna de estas bases de datos robadas.

Qué hacer si te han hackeado

Lo primero y más importante es cambiar las contraseñas de los perfiles que se hayan visto afectados.

Informa a las autoridades de lo ocurrido y sigue los consejos que te den.

Informa a tus amigos y familiares de lo que te ha ocurrido para evitar que les estafen en tu nombre.

Ten cuidado en las semanas venideras por si detectas actividad inusual en tus cuentas.