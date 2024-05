Ahora puedes usar gratis todos los GPTs de ChatGPT: para qué sirven y qué hacen estos "asistentes virtuales"

¿Te imaginas tener a tu disposición una inteligencia artificial que no solo responda a tus preguntas, sino que también se especialice en las tareas que más necesitas?

OpenAI anunció hace dos semanas varios cambios de importancia, como la introducción de su nuevo modelo, GPT4-o, las nuevas funcionalidades de voz (que generaron una controversia inmensa por su parecido con la voz de Scarlett Johannson) pero, sobre todo, la apertura de multitud de funcionalidades hasta ahora restringidas para miembros de pago a usuarios gratuitos.

La más potente, seguramente, sea la apertura de la GPTStore: su 'tienda de pequeños asistentes virtuales' que nos pueden ayudar a tareas muy específicas, como crear documentos, analizar datos, generar imágenes y logos y un sinfín de opciones.

Qué es un GPT y cómo funciona

Un GPT (Generative Pre-trained Transformer) es un modelo de lenguaje avanzado desarrollado por OpenAI. Estos modelos están diseñados para comprender y generar texto basado en los vastos datos con los que han sido entrenados pero, además, también con la documentación que nosotros le aportemos, los que los hace muy personalizables.

A diferencia de los chatbots tradicionales, los GPTs pueden realizar una variedad de tareas con un alto nivel de precisión, desde responder preguntas complejas hasta crear contenido original.

Esto permite a los usuarios adaptar el modelo a necesidades específicas, creando versiones especializadas que pueden, por ejemplo, actuar como asesores técnicos, guías de compra o herramientas educativas. Pero la parte más importante es que ya hay miles creados con acciones muy concretas y que ya pueden usar todos los usuarios gratuitos.

Con ellos podemos analizar datos, crear gráficos, y responder a preguntas sobre fotos, funciones que antes eran exclusivas de suscriptores de pago.

Para acceder, solo debemos crear un cuenta e ir a la GPTStore, o darle al botón 'Explorar GPTs' en la parte superior izquierda de ChatGPT-

Algunos ejemplos de GPTs personalizados que ya están en uso son los siguinetes:

Thesaurus a demanda: Un GPT que proporciona sinónimos y definiciones contextuales para mejorar la escritura.

Guía de compras de Ikea: Un asistente especializado en ayudar a los usuarios a navegar por las opciones de productos de Ikea.

Asistente de programación: Ayuda a los desarrolladores a escribir y depurar código.

Planificador de viajes: Proporciona itinerarios y recomendaciones personalizadas para viajes.

Asistente de recetas: Sugerencias de recetas basadas en los ingredientes disponibles y preferencias dietéticas.

Tutor de matemáticas: Explica conceptos matemáticos y resuelve problemas paso a paso.

Consultor de marketing digital: Ofrece estrategias y consejos para mejorar campañas de marketing online.

Asistente de atención al cliente: Responde preguntas frecuentes y resuelve problemas comunes de los clientes.

Guía de bienestar: Proporciona consejos sobre salud mental y bienestar físico.

Asesor financiero: Ayuda con la planificación financiera, presupuestos y consejos de inversión.

Qué ventajas siguen teniendo los usuarios de pago

A pesar de este acceso ampliado, los usuarios gratuitos no pueden crear sus propios GPTs personalizados; solo pueden usar los ya disponibles en la GPTStore. Además, enfrentan límites de mensajes que, una vez alcanzados, los obligan a revertir al modelo GPT-3.5. Sin embargo, estos avances marcan un paso significativo hacia la democratización de la inteligencia artificial.

La apertura de la GPTStore y el acceso a GPTs personalizados para usuarios gratuitos representa un hito en la evolución del acceso general a la inteligencia artificial. Para muchos, OpenAI busca que sus usuarios gratuitos la usen cada vez más y así captar suscriptores de pago con mayor velocidad. Por ahora, al no ser una empresa pública, no hay datos fiables de cuántos usuarios pagan por ChatGPT Plus, que tiene un coste de 20 euros al mes más impuestos.