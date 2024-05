La Guardia Civil alerta del timo del supermercado: mucha atención por que te puede dejar la cuenta a cero

Las ciberamenazas se han convertido en nuestro pan de cada día, y es que detrás de cada mensaje, cada clic o descarga potencialmente se esconde algún tipo de estafa o artimaña que busca hacerse con nuestros datos personales y bancarios.

Una estrategia que los ciberdelincuentes han identificado como una de las más efectivas es la del phishing o suplantación de marcas, empresas, instituciones o incluso personas reconocidas. El éxito de estas estadas es que las víctimas reconocen un nombre o logo y bajan la guardia porque confían ciegamente en las cosas que conocen.

Y es que si se trata de nuestro banco, Hacienda, Netflix o como es el último caso sobre el que está alertando la Guardia Civil, nuestro supermercado de confianza, es muy fácil pensar que son realmente ellos ya que los usamos o tenemos algún tipo de vínculo con ellos, y recibir comunicaciones suyas no es extraño.

Además, en los últimos años por razones comerciales, es más que común que nos hagamos socios o nos suscribamos a las comunicaciones de estas empresas para recibir promociones, premios, descuentos o simplemente información.

Qué es la estafa del supermercado

Según alertan desde la Guardia Civil, se ha detectado un auge en la estafa denominada como la del supermercado debido a que la tapadera que usan es hacerse pasar por tu super de confianza. Al parecer, te llega un correo electrónico en el que te informan de "que te ha tocado un sorteo".

La clave del engaño es que si te has fidelizado a alguno de estos establecimientos no te tiene por qué sonar raro este premio, lo que nos hará pinchar en el correo y caer en las garras de este timo. En el correo te aseguran que te ha tocado un premio, que para recibirlo debes seguir el enlace que adjuntan y en el caso de hacerlo, gracias a un software ladrón no solo te roban tus datos registrados como cliente del supermercado como nombre, número de teléfono, email o dirección, sino que también accederán a tu tarjeta bancaria.

La clave para evitar ser estafado es desconfiar de este tipo de ofertas y analizar bien el correo que nos llega, por ejemplo, si no estas fidelizado en ningún supermercado, aunque compres siempre en el Mercadona y el correo supuestamente sean ellos, desconfía.