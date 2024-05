De ser "un manjar en tiempos de guerra" a sinónimo de correos no deseados: este es el origen del nombre Spam

La lista de productos y servicios que son conocidos con un determinado término, pero que su nombre original es otro es bastante extensa, Bimbo, Post-it, BIC... Estas marcas o nombres que se "han comido" al producto en sí suelen ser gracias a su enorme popularidad, aunque hay muchos otros casos que es por el momento y situación social en la que se lanzan que son rebautizados con uno nuevo, y en este artículo te contaremos el origen de SPAM, también conocidos como correos electrónicos no deseados o correos basura.

El SPAM hoy en día es sinónimo a cualquier comunicación no deseada y tediosa que recibimos, normalmente relacionada con mensajes o correos electrónicos comerciales. Sin embargo, y a pesar de que la gran mayoría de personas podría asumir que SPAM es un acrónimo en inglés para comunicaciones no deseadas o algo similar, el origen de esta palabra es otro muy alejado.

¿Qué es el SPAM y de donde sale la palabra?

La realidad es que SPAM es un acrónimo, pero no tiene nada que ver con la tecnología, sino que se trata de las siglas de "Shoulder of Pork And haM?" (paleta de cerdo y jamón), un producto de carne enlatada que se lanzó en EEUU allá por el 1937 por la compañía Hormel Foods.

Su bajo coste y forma en la que venía envasado, lo convirtió en una opción muy popular para alimentar a los soldados aliados durante la Segunda Guerra Mundial, haciendo que se asentase como una de las principales comidas de esta época. En su momento, la primera ministra británica, Margaret Thatcher, llegó a decir sobre el SPAM que era un "manjar de tiempos de guerra".

De hecho en la década de los 60, se popularizó tanto que se comenzó a comercializar el producto en el resto del mundo, además de que introdujeron una anilla para poder abrirlo sin abrelatas, lo que lo convirtió todavía más en un superventas.

¿Por qué se asocia una lata de carne con los correos y comunicaciones no deseados?

El SPAM tuvo un éxito sin precedentes en una sociedad que acaba de salir de una guerra, y por lo tanto la situación económica no era la mejor. El SPAM se convirtió en una opción a la que todo el mundo acudía, compraba y comía, hasta el punto que en 1970 un grupo de cómicos británicos conocidos como Monty Python, realizó una escena en la que ironizaban sobre la popularidad que había adquirido este "manjar".

Este breve sketch recreaba un restaurante en el que al ser preguntada por los platos del día, la camarera recitaba todas las opciones, que por desgracia para una de las comensales, todos contenían SPAM. "Para comer hay huevos, con patatas y SPAM, Patatas y SPAM, langosta en salsa con cebollas y SPAM..." decía continuadamente, obligando al cliente a pedir algo que contuviera este producto.

Esta escena se volvió muy popular en la época, y debido a la repetición constante de la palabra SPAM, llegó al punto de volverse cansina, lo que provocó que dicho término se comenzase a asociar con algo molesto, irrelevante o no deseado que está en todos lados, pero que nadie lo quiere.

Años más tarde, sobre la década de los 90, cuando internet se comenzó a popularizar en el mundo y las empresas comenzaron a mandar correos comerciales masivos, algún usuario recordó esta escena de Monty Python y se refirió a ellos como SPAM, desde entonces no se ha vuelto a mirar hacia atrás, y todas las comunicaciones basura o no deseadas reciben el nombre de SPAM.

Se considera que el 12 de abril de 1994, fue el primer día en la que se envío SPAM. Los responsables fueron una firma de abogados estadounidense que enviaron un correo masivo con un anuncio de su empresa, actualmente se calcula que más del 90% de todos los emails enviados en el mundo son SPAM.