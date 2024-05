Indra impulsará su negocio en Castilla y León y prevé contar con 1.000 ingenieros "a corto plazo"

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, han mantenido una reunión esta mañana en Valladolid para "analizar vías de negocio" en Castilla y León. El CEO de la compañía tecnológica quiere crecer en la Comunidad.

En la reunión han estado presentes, además, el consejero y portavoz Carlos Fernández Carriedo y la titular de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral y el director de comunicación de Indra, Jesús Presa.

De los Mozos ha expuesto a Mañueco los planes de desarrollo de la compañía y su intención de "crecer y desarrollar más negocios", por lo que han explorado las oportunidades que puede dar Castilla y León. "Siendo de casa tenemos que dar oportunidad a jugar el partido aquí", ha explicado en declaraciones a medios minutos antes de participar en el Foro de Economía de El Norte de Castilla.

De los Mozos, se ha ofrecido como "el mejor embajador" de Castilla y León para que Indra desarrolle negocio en la Comunidad, por lo que ha animado a administraciones locales y autonómica y a las empresas a "jugar el partido".

"Pero el partido lo juegan dos equipos, no solo uno... Castilla y León tiene recorrido y con las administraciones siempre he tenido muy buena relación, aparte de que me han tratado muy bien y me siento orgulloso de mi tierra", ha aseverado durante su intervención en el Foro Económico de El Norte de Castilla.

El vallisoletano asegura que su compañía puede hacer "más cosas" en la Comunidad. "Como saben, hace un mes con la Secretaría de Estado de Defensa, anunciamos 150 nuevos ingenieros en León. Estamos creciendo, tenemos 300 personas en León, 150 en Valladolid, más de 700 en Salamanca. Queremos crecer, pero para crecer hay que tener negocio", ha apuntado para prever llegar a los "1.000 ingenieros a corto plazo".

En este sentido, considera que la Comunidad tiene un enclave privilegiado, "cerca de Madrid", para desarrollar negocio y que ahora solo hay que encontrar la "oportunidad", momento en el que ha avanzado que Jesús Presa, exdirector de Comunicación del Grupo Renault en España, además de llevar la comunicación de la empresa, se va a encargar del proyecto que la compañía tiene para Castilla y León.

"Lo difícil es empezar, pero una vez que estamos, yo creo que lo que hay que buscar son soluciones que nos permitan desarrollar y me gustaría llegar a acuerdos con las autoridades de Castilla y León para integrar ingenieros en Indra", ha añadido para mostrarse partidario de descentralizar, momento en el que ha insistido en buscar "titulados y alumnos de Formación Profesional" para trabajar en defensa, en tráfico aéreo y en soluciones digitales. "Y si se dan las circunstancias, prefiero hacerlo en Castilla y León que en otros sitios".