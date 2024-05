MAX llega a España a renovar HBO: nuevos precios, contenidos y cómo te afecta este cambio

Desde este martes 21 de mayo, HBO Max pasa a convertirse tan solo en MAX, una plataforma de streaming de series, películas y documentales con muchísimas novedades con respecto a su antecesora, destacando la fusión de contenidos con Discovery+, además de la llegada nuevos precios y dispositivos compatibles.

Desde este 21 de mayo, la plataforma propiedad de Warner Bros.Discovery recibe una actualización, que como decíamos viene repleta de novedades para los usuarios. Cabe destacar que en lo único que recortan es en el nombre, porque se espera la llegada de nuevos contenidos, con especial mención a las nuevas temporadas de Casa del Dragón y The Last of Us.

Pero, con este cambio seguro que te han surgido varias dudas alrededor de este cambio, sobre todo si eras usuario ya de HBO Max, y en este artículo te vamos a ayudar a responderlas a todas.

¿Cambian los precios en MAX?

Sin duda uno de los aspectos que más preocupan es el del precio de la suscripción. Desde hoy, el precio mensual es de 9,99 euros el plan estándar, lo que supone un euro más de lo que valía y 13,99 euros al mes el plan Premium.

Cabe destacar que en caso de ser usuario de HBO y si aprovechaste la promoción del 50% vitalicio, la compañía ha asegurado que respetará el mismo precio que ya tenías, aunque cuenta con el inconveniente de que solo se mantendrá en el plan estándar, y si quieres mejorar tu plan, perderás este descuento.

Ahora, en esta nueva versión, los usuarios tendrán la opción también de pagar 5 euros más para poder ver Deporte en directo con la adición de los canales Eurosport 1, Eurosport 2 y retransmisiones en directo de UFC, tenis y otros deportes.

Si ya era usuario de HBO, ¿Qué tengo que hacer en el cambio a Max?

En el caso de que ya seas suscriptor de HBO Max, al acceder a la app desde cualquier dispositivo, verás un aviso que te dirá que te descargues Max, desde donde podrás seguir disfrutando del contenido. Para ello no tendrás que acudir a la tienda de apps o similar, ya que en el propio anuncio el servicio de streaming te ofrece un enlace directo a la descarga.

Una vez instalada en el dispositivo de tu elección, tan solo tendrás que ingresar tus credenciales y ya podrás disfrutar de la nueva versión de la app, ahora conocida como MAX, en móviles, tablets, smart TV, consolas e incluso en Fire TV, que hasta ahora era incompatible.