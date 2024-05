Problemas para Google: OpenAI va a lanzar su propio navegador impulsado por Inteligencia Artificial

A pesar de que no son los inventores de Internet, es muy difícil pensar en la red y que el nombre de Google no se venga a tu cabeza. De hecho, para muchas personas estos términos son casi sinónimos, y no es sorpresa, el buscador de Google es el más dominante del mercado y es usado cada día por millones de usuarios en todo el mundo.

Gracias a esta posición dominante, la compañía ha logrado asentar también sus servicios como Gmail o YouTube como apps referentes dentro del sector. Por mucho que lo hayan intentado, otros navegadores web, como Safari, Bing o Mozilla, nadie ha logrado destronarles, incluso cuando Microsoft introdujo su chatbot de IA Copilot dentro del buscador, la cosa mejoró, pero Google sigue siendo el número uno.

No obstante, es muy posible que la compañía liderada por Sundae Pichai este nerviosa, porque según han confirmado fuentes cercanas al asunto a Reuters, OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT va a lanzar este próximo lunes su propio navegador web que estará impulsado por Inteligencia Artificial para ofrecer resultados mucho mejores.

Y es que este anuncio supone prácticamente un ataque a Google, que podría ver su dominio en los buscadores afectado por la entrada de ChatGPT. Recordemos que este chatbot fue la plataforma que más rápido alcanzó los 100 millones de usuarios registrados al hacerlo en tan solo dos meses desde su lanzamiento.

Ahora, OpenAI quiere probar suerte con un servicio muy interesante y el que aparentemente va a ser el futuro de los buscadores web, juntar un navegador con IA para que ya no solo te dé resultados de enlaces a webs, sino que tú le hagas una consulta y este te ofrezca directamente una respuesta y adjunte los enlaces de donde ha sacado la información.

Lo cierto es que ya existe una web así, se trata de Perplexity, que como te contamos hace unos meses ha sido financiada por el dueño de Amazon Jeff Bezos y está ofreciendo muy buenos resultados. Quizás no sea tan conocida, pero es perfecta para explicarte cualquier cosa de una manera sencilla, por ejemplo, te puede resumir una polémica que se está comentando en las noticias de manera rápida y sencilla.

Pues este navegador de OpenAI será algo así, pero teniendo en cuenta la popularidad de ChatGPT se presume que su acogida será muy buena. Además, el equipo liderado por Sam Altman ha ido a hacer daño con la fecha de su lanzamiento, establecida para este próximo lunes 13 de mayo, que casualmente (no tiene nada que ver con el azar) es justo un día antes del gran evento de Google para desarrolladores, donde presentan los últimos avances de la compañía.

Este gesto pone contra las cuerdas a Google en el sentido de que o presentan un gran avance durante su evento, o el lanzamiento del buscador de OpenAI eclipsará todo lo que presenten.