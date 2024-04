Cómo crear contraseñas 100% seguras para mis apps

A medida que el mundo digital crece, y la información y capacidades que se albergan en esas plataformas también aumentan, la seguridad de nuestra identidad y dinero recae en las manos de las contraseñas y demás tipos de claves.

Sin embargo, las claves de seguridad son el talón de Aquiles de la gran mayoría de usuarios, normalmente por puro desconocimiento o desinterés. Pero tener una buena contraseña no es una tontería, ni tampoco una tarea complicada, por ello hoy te damos algunas claves para crear contraseñas 100% seguras y robustas para tus aplicaciones.

Longitud y Complejidad

Una contraseña fuerte debe ser lo suficientemente larga y compleja como para evitar ataques de fuerza bruta, los expertos recomiendan que tenga al menos 12 caracteres que combinen letras (mayúsculas y minúsculas), números, y caracteres especiales, como símbolos y signos de puntuación.

Evita patrones obvios

Evita patrones obvios o secuencias, como "123456", "qwerty" o "contraseña". Estos patrones son los primeros que los atacantes intentan y son fáciles de adivinar ya quela gran mayoría de personas los ha utilizado alguna vez.

No uses información personal

A pesar de que pienses que poner el nombre de tu pueblo es una buena opción, para nada lo es, ya que los ciberdelincuentes pueden obtener información como esta, el nombre de tus padres, mascotas o tu número de teléfono desde muchas fuentes, como podrían ser las redes sociales.

Varía entre cuentas

No uses la misma contraseña para todas tus aplicaciones o cuentas. Si un atacante descubre una contraseña, no querrás que tenga acceso a todas las demás. Utiliza contraseñas únicas para cada aplicación o servicio.

Utiliza una frase o acertijo

Una buena opción para crear una buena contraseña es la de usar un dicho, acertijo o incluso una frase recurrente de tu madre en vez de una sola palabra, y en el caso de que quieras ir un paso más allá, lo que hacen algunas personas es pensar en una frase memorable y luego utilizar las primeras letras de cada palabra como clave, por ejemplo, "Me comí unas pipas en el parque" puede ser "McUpEeP".

Autenticación de Dos Factores (2FA)

Utiliza la autenticación de dos factores siempre que sea posible. Esto agrega una capa adicional de seguridad, ya que incluso si alguien descubre tu contraseña, necesitará un segundo factor (como un código enviado a tu teléfono o la huella dactilar) para acceder a tu cuenta.