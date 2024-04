Así funciona la nueva estafa de Wallapop comienza cuando "vendes un producto"

Las estafas a través de internet han evolucionado muchísimo en los últimos años a la vez que se han sofisticado a niveles que hacen que su detención sea muy complicada. Las plataformas de compraventa de segunda mano se han convertido en uno de los lugares favoritos de los ciberdelincuentes por la facilidad en la que pueden llevar a cabo sus engaños.

En las últimas semanas ha estado circulando el denominado por la Policía Nacional como "el timo de la patata", una estafa simple, poco técnica, pero como señalan los cuerpos de seguridad muy efectiva, ya que el número de denuncias se ha incrementado notablemente.

Pero está lejos de ser la única que anda circulando por plataformas como Wallapop, y tal y como denuncia el usuario He estado a punto de caer en intento de estafa por phishing en @wallapop. Os cuento...#ahílollevas — Fernando Fabiani ? (@FernandoFabiani) April 20, 2024 "> Fernando Fabiani desde su cuenta de X, él casi cayó en una estafa muy realista y convincente, pero logró detectarla gracias a fijarse en los detalles y confiar en su instinto.

"He estado a punto de caer en intento de estafa por phishing en Wallapop" comienza contando este usuario, y es que como relata, tenía a la venta unos patines en línea por 35 euros. De repente un día recibió un mensaje en la app," ¡Enhorabuena! Tu artículo ha sido vendido por 35€. Envía su número de teléfono o correo electrónico para completar el ??go y coordinar el envío...".

Cualquiera que haya realizado ventas en Wallapop sabe que esto no es lo normal, ya que la plataforma ya tiene tu información, no necesitan que se la vuelvas a confirmar para una venta. Además, le estaba escribiendo "Wallapop" desde el chat del supuesto comprador, algo no cuadraba.

Aun así, el usuario siguió las instrucciones, y le envió su dirección de correo electrónico. Esto es algo que nunca debemos hacer, y como bien indica la app constantemente "Nunca debes compartir datos privados". A los pocos minutos llegó a su correo un mensaje que parecía muy oficial (con logos de Wallapop y demás) por parte de la plataforma donde le indican que para finalizar la compra debe seguir las instrucciones.

El correo le redirigió a una web, aparentemente Wallapop, donde aparece la información y foto del producto que le acababan de comprar, todo ello como si tuviera que confirmar que los datos estaban correctos. A continuación, hay un apartado que pone "Obtener mi dinero", y al pulsar sobre ella se abre otra pestaña en la que nos pide que rellenemos un formulario con nuestros datos bancarios para así recibir el pago.

Afortunadamente, este usuario había usado la app en otras ocasiones y sabía que el proceso de venta no funciona así, a pesar de ello la estafa es tan realista y está tan bien preparada que no sería difícil caer en ella. A todo esto, los hechos y la usuaria que supuestamente estaba haciendo la compra han sido denunciados a la Policía.