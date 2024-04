Llega una nueva versión de la 'alerta' más inútil que puedes pegar en tu muro de Facebook

Desde hace años, concretamente desde 2012, cada cierto tiempo surge en Facebook alguna presunta alerta que emplaza a los usuarios de esa red social a pegar en su muro un texto que avisa sobre "la nueva regla de Facebook".

A veces mencionan también el "nuevo algoritmo de Facebook", pero viene a ser lo mismo , ya que lo que se cuenta en ese texto que quieren que copies/ pegues en tu muro es siempre rotundamente falso, además de inefectivo y bastante absurdo.

Se supone que si lo pegas un texto en tu muro de FB evitas que puedan "usar tus fotos", además de tu "información, mensajes o publicaciones pasadas y futuras", pero qué va. Pegar eso en tu Facebook simplemente no tiene utilidad alguna, más allá de que quede incluido en tu cuenta como elemento decorativo.

La alerta falsa lleva circulando por Facebook al menos 12 años y ha tenido numerosas versiones, todas ellas inútiles. En esta ocasión, el nuevo presunto aviso, que además de ser inútil no tiene ninguna validez legal ni es efectivo para nada, se empeña en aportar 'pruebas' de su veracidad, como los anteriores, pero lo hace como lo haría un niño pequeño, con frases que mencionan, entre otras cosas, que este asunto "incluso salió en la televisión".

Nos dicen también que la fecha límite para que pegues ese texto en tu muro de FB se agota, hasta el punto de que te alertan con exclamaciones: "¡No olvides que la fecha límite es hoy!". Eso sí, "hoy" puede ser cualquier día para esta falsa alerta atemporal. Es como esos letros de algunos bares que citan "hoy no se fía, mañana sí".

Aunque lo mejor de todo el texto es esta frase: "Con esta declaración informo a Facebook que queda estrictamente prohibido publicar, copiar, distribuir o tomar cualquier otra acción contra mí en base a este perfil y/o su contenido". Porque pegar esa frase en tu muro simplemente no tiene utilidad alguna y además echa por tierra esta otra frase, un tanto amenazante, también incluída en el letrero: "Si no publicas una declaración al menos una vez, permitirá tácitamente el uso de tus fotos, así como información en publicaciones de perfil y estado".

Esta cadena con solera que ha tenido numerosas versiones desde 2012 finaliza con la frase "Esto saltará el sistema...", que es tan poco veraz como el resto del texto y será de nula efectividad si decides pegarla en tu perfil de FB. Podrían pedirnos que copiáramos/pegáramos cualquier folleto que encontremos por la calle, que tendría el mismo efecto: ninguno.

Este bulo es también curioso, porque numerosas personas que deciden pegar el mensaje en su FB aseguran que lo hacen "por si acaso". Pero, "por si acaso", ¿qué? No tiene ningún pegar el mensaje y menos aún que lo hagas tuyo y lo pongas en tu escaparate de la red social azul.

Adaptado a la pandemia

Aunque esta cadena que te emplazan a pegar en FB tiene ya al menos 12 años, ha habido numerosas versiones con los años, como la que surgió en 2020, en plena pandemia. Al principio aludían a "la nueva regla de Facebook", como ahora, pero hubo un tiempo en que se imponía más al "algoritmo de Facebook" que a la "nueva regla" y mencionaban que "solo ves siempre a los mismos 25 amigos", y se supone que pegando un cartel en tu muro ya la cosa se arreglaba. Falso completamente.

Hace cuatro años, aludían igualmente a "la nueva regla de Facebook" pero adaptándose a las nuevas circunstancias de la pandemia:

"No olviden que a partir de hoy a pesar de la conmoción alrededor del covid 19, comienza la nueva regla en Facebook según la cual tus fotos pueden ser usadas. Recuerda que la fecha límite para publicar tu desaprobación sobre este uso o posible mal uso es hoy!!! Podrían ser utilizadas en demandas contra ti. Todo lo que has publicado lo van a hacer público, incluso mensajes que han sido eliminados, por todo lo anterior hago constancia por este medio que: NO PERMITO NI AUTORIZO que facebook BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA utilice mi información, fotos, o cualquier dato relacionado con mi persona o las personas que en mi perfil, páginas o grupos aparezcan, asImismo los mensajes o publicaciones, tanto del pasado como en el futuro".

¿Por qué los autores de estas patrañas quieren que copies y pegues su texto en lugar de compartirlo? Porque así quien se lo ha inventado desaparece, y el bulo pasa a ser de otro. Tuyo, por ejemplo, si eres tú quien lo comparte copiando y pegando el texto.

Copiar y pegar crea una nueva publicación y una nueva difusión, mientras que si se compartiera el original sería una copia que desaparecería de ser eliminado el mensaje original, que además siempre estaría firmado tanto por quien lo comparte como por quien lo creó.

Hay mensajes de estos aún más burdos, como este de arriba, en el que de primeras ponen cuatro veces en mayúsculas "NO AUTORIZO A FACEBOOK", pero da igual las veces que lo pongan, las mayúsculas, las excalmaciones... Por más que grites más alto esta idea, nunca dejará de ser falsa.

Cómo protegerte de verdad

En ninguno de estos compartidos de FB figura fecha alguna, más allá del día que se publica, así el asunto se convierte en atemporal y perdura en el tiempo. Estos cartelitos quieren también aparentar algo de oficialidad e incluso de solemnidad, pero son completamente inútiles.

Facebook dispone de sus opciones de seguridad y eso es lo que 'garantiza' la confidencialidad de tu cuenta. Un ciberdelincuente especializado siempre tendrá recursos para acceder a una cuenta, pero esa ya es otra historia. El caso es que la privacidad en FB la marca cada usuario bajo las reglas de la red social, nunca copiándo/pegando un texto en su muro.

Puedes configurar tu perfil de Facebook para que tus publicaciones sean públicas o sólo puedan verlas tus amigos, amigos concretos o sólo tú mismo. Todo lo demás serán solo adornos.

Otra de las curiosidades de estos absurdos mensajes de FB es que sus autores esta vez no quieren datos confidenciales y tampoco tu dinero, les basta con obtener su momento de gloria en Facebook, que se traduce en que miles de usarios comparten su falacia.