Productos muy falsos e imitaciones de chiste a la venta en Aliexpress

La Comisión Europea ha abierto un procedimiento formal contra el portal chino Aliexpress por infringir la normativa comunitaria de servicios digitales y permitir la venta de todo tipo productos ilegales, falsos e imitaciones en artículos de toda índole, y favorecer, además, la difusión de material pornográfico.

La Comisión achaca a la plataforma china que no es transparente con sus anuncios, la trazabilidad de los vendedores, la carencia de un mecanismo de reclamaciones o el acceso a los datos. Por ello, la UE está investigando a Aliexpress, ya que pretende comprobar el verdadero alcance de la ilegalidad de sus acciones. La Comisión está evaluando las medidas y verificará su conformidad con las normas comunitarias.

Concretamente, el organismo comunitario acusa a Aliexpress de no evitar la venta de contenido ilegal, no prohibir determinados productos que pueden ser incluso peligrosos, como algunas de sus 'medicinas' que no lo son o todo tipo de complemetos alimentarios de más que dudosa eficacia, crecepelos, artículos supuestamente adelgazantes, quitamanchas para la piel...

El sistema de reclamaciones de Aliexpress, a juicio de la comisión, no proporciona información fiable y completa de los vendedores ni resulta en absoluto transparente. Aliexpress tampoco comprueba los anuncios de sus vendedores ni permite que la plataforma sea investigada.

La UE considera que Aliexpress no pone las medidas necesarias para acabar con este tipo de prácticas y además esconde enlaces que conducen a sitios peligrosos y permite la participación de incluencers en promociones de artículos dañinos e ilegales.

Por todo ello, la Comisión se encuentra recabando pruebas de las prácticas desleales e ilegales de Aliexpress, aunque lo que es más fácilmente comprobable es la cantidad de productos falsos de todo tipo e imitaciones lamentables que la plataforma tiene en oferta, que se cuentan por cientos de miles.

Y es que lo que Aliexpress no puede negar es que la plataforma es el paraíso de las imitaciones desde siempre. Pasan los años y los artículos falsos de marcas extrañas que imitan a otras muldialmente reconocidas campan por Aliexpress para alborozo de la plataforma, que pasa absolutamente de retirarlos.

Moda deportiva de mercadillo

En Aliexpress podemos encontrar productos deportivos de marcas conocidas como Adidas, Nike o Puma, pero también otros mucho más baratos que se 'inspiran' en las grandes marcas pero no tienen su calidad porque son meras imitaciones.

En el caso de Adidas, en Aliexpress también hay artículos que imitan a la marca alemana con nombres como 'Abodisi', 'Abididi', 'Off-Sport' o 'Dracarys', aunque sin duda la 'mejor' imitación de Adidas que tiene Aliexpress es la marca 'Adios'. En estos productos falsos de la marca de lass clásicas tres rayas podemos encontrar solo dos, cuatro y hasta cinco.

En cuanto a Puma, en Aliexpress está la variante 'Pumba', con un facotero en el logo, pero tambien hay 'PUMN' o 'PUAIA', mientras que Nike resulta también un espectáculo, con marcas 'alternativas como 'NJKE' u otras que muestran el logo modificado a demanda.

'New Banglun' tampoco es New Balance y curiosa es igualmente la imagen de presuntos productos Lacoste que luce Aliexpress, porque en realidad la marca es 'Acoste'. Le falta la L y se descubre si se gira la camiseta, cosa que Aliexpress no hace.

También están las marcas que imitan a The North Face u solo falta 'The North Fake' para darle el ambiente adecuado al asunto, porque en la página asiática encontramos produtos que lucen como logo 'The Darth Face', sin duda inspirado en Star Wars, o la más ilegible 'The Lwkafc Fact'.

Lujo para todos los bolsillos

Por supuesto el lujo imitado también tiene su hueco en Aliexpress, donde podemos comprar calzoncillos 'Calivn Klain' por unos pocos euros y plantarle cara a la genuina Calvin Klein, que oferta estas prendas por unos 70 euros.

Los artículos de la firma Christian Dior suelen lucir solo Dior, aunque en otros figura el nombre completo. No es extraño encontrar sombreros legítimos de Christian Dior que rondan o superan los 1.000 euros, pero en Aliexpress 'los mismos' sombreros cuestan menos de 17 euros.

Eso sí, conviene ser selectivo porque igual en vez de Christian Dior te encuentras con que pone 'Ahrisitan Aoir'. Pasa también con Gucci, que no es 'CUGCI' o los productos 'EA7', que no son los genúinos CR7.

'Rahpl Louen' nada tiene que ver con Ralph Lauren y 'Armonio' no es Armani, y si pasamos al mundo de las colonias y perfumes se abre otro inusitado mundo de plagios, como la colonia 'BOS' que imita a Hugo Boss. El aroma ya es sorpresa.

Malos humos

'Morlboro' o 'Marlbaro' no son Marlboro, aunque Aliexpress también oferte los productos de esa marca estadounidense de tabaco, y 'Camei' tampoco es Camel, aunque en el producto falso se les haya colado la marca original.

Igual que Aliexpress tiene a la venta alegremente hachís sin THC, o eso dice, la plataforma vende tabaco, que en realidad es un artículo a base de té que funciona como "sustitutivo del tabaco sin nicotina". En Aliexpress también lo llaman "tabaco de sabores".

Peor son los productos milagrosos para cualquier dolencia que no ofrecen garantía alguna y se venden sin problemas en Aliexpress. Ahí tienen especial incidencia los presuntos crecepelos y los adelgazantes, pero también los productos que prometen vigor sexual.

Ungüentos, cremas, remedios ancestrales... solo faltan pócimas para completar la oferta fraudulenta de Aliexpress que promete en ocasiones "erecciones de varias horas" o "una completa satisfacción sexual" en todos los casos.

El vestido falso de la reina Letizia

Incluso la realeza está presente en Aliexpress. La plataforma tiene a la venta de saldo un vestido falso de la reina Letizia que es calcado a un diseño de Felipe Varela que la monarca ha lucido en varias ocasiones.

Se ofrece en el portal chino por un precio que no llega a los 100 euros y en el anuncio salen directamente los genuinos miembros de la Familia Real Española con Letizia a la cabeza, el rey emérito intimando con ella, las infantas... Solo falta Felipe VI y su madre, la reina emérita Sofía.

Ese vestido lo estrenó Letizia en mayo de 2015 en la comunión de Leonor, repitió en mayo de 2017 en la comunión de la infanta Sofía cambiando de abrigo y con la corbata de Felipe VI a juego, y volvió a ponérselo en el almuerzo previo a la entrega del Premio Cervantes en 2018.

Los diseños de Felipe Varela que tanto lució la reina Letizia hasta que decidió cambiar no son baratos. Lo previsible es que superen ampliamente los 1.000 euros, aunque de vez en cuando los rebaja. Sin embargo, ese vestido de imitación se vende en Aliexpress por 89,11 euros, que ya son para ser Aliexpress, con "envío gratis desde China".