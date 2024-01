Ecoscooting Delivery, la empresa de reparto que hace perder clientes a Aliexpress

Hay personas que compran habitualmente en internet que recelan de Aliexpress porque, a pesar de sus precios baratos, los envíos tardan demasiado en llegar desde China o directamente no llegan debido a la dejadez de los vendedores chinos. Ocurre en algunas ocasiones, pero el problema que padece ahora Aliexpress poco tiene que ver con quienes suministran los productos desde China, sino que comienzan a surgir cuando el artículo ya está en España y se le encomienda a una empresa de reparto que no cumple.

Aliexpress ha confiado el reparto de los productos que oferta a la empresa de reparto Ecoscooting Delivery, que acumula quejas en redes sociales y en la propia plataforma online asiática por una razón muy simple: los pedidos no llegan. Además, la empresa se ampara en cuestiones peregrinas para justificarse.

Ecoscooting Delivery, "empresa de transporte y logistica", se vende al público como "Green Urban Delivery Heroes", o lo que es lo mismo "Héroes del reparto urbano verde".

A diferencia de Amazon, el gran competidor de Aliexpress, que comunica claramente cuándo va a producirse la entrega, con día y hora aproximada, el servicio que proporciona la multinacional china a través de Ecoscooting Delivery es siempre una incógnita, como detalla Pedro (nombre ficticio).

Pedro vive en Madrid y asegura que no volverá a encargar producto alguno en Aliexpress, puesto que los dos últimos que realizó no le fueron entregados y además, "la empresa de reparto me mintió hasta que les amenacé con denunciarles, solo entonces tomaron interés".

Primer pedido no entregado

El primer problema de Pedro con Ecoscooting Delivery se produjo a consecuencia del pedido de una camiseta. "Vi una de un grupo de los ochenta que nunca había visto y la encargué. Era muy barata (4,86 euros) y además tenía un vale de descuento, así que se me quedaba en 2,52 euros y la pedí".

Esto ocurrió a finales del pasado septiembre y un mes después Pedro no sabía nada de su pedido, hasta que, a finales de octubre, en la página de seguimiento de Aliexpress agregaron que se había intentado hacer la entrega y había sido imposible porque "este pedido es solo para entregar en buzón y no cabe", se justificó la empresa a través del chat de Aliexpress.

Sin embargo, Pedro mantiene que jamás intentaron entregarle el producto encargado: "Vivo en una urbanización y para llegar a mi buzón hay que llamar a la puerta de la calle y después otra vez a mi portal, solo así se puede acceder al buzón y eso no ha ocurrido".

Pedro reclamó a la empresa, pero acabó cansándose de mendigar los 2,52 euros que pagó por la camiseta y lo dejó estar. El verdadero problema surgió después cuando, a mediados de noviembre, compró en Aliexpress dos juegos de luces de Navidad. "Los encargué con tiempo porque sé que en Aliexpress suelen tardar, aunque ponía que me lo entregarían en una semana".

Segundo encargo que no llega

Pedro formalizó el pedido de los dos juegos de luces por un valor de 7,11 euros cada uno. Total a pagar, 13,94 euros. El tiempo fue pasando, la Navidad se aproximaba y Pedro no tenía ni idea de qué ocurría con su encargo, hasta que leyó en la plataforma que le habían intentado entregar el pedido el 29 de noviembre sobre las 7 de la tarde. "Estaba en casa y no llamó nadie", asegura Pedro, al que no le quedan dudas de que la empresa de reparto miente descaradamente.

Ya a mediados de diciembre y después de reclamar en numerosas ocasiones a través del email, respondiendo a los de confirmación de pedido de Ecoscooting Delivery, Pedro pidió cuentas a la empresa de reparto "a través del chat de Aliexpress y después a través del asistente de su página web, que me acabaron mandando a paseo".

Finalmente encontró un número teléfono correspondiente a un móvil de la empresa en internet, no en su web, y pudo contactar. "Me atendió una tal Tatiana, que comenzó dándome largas. Recurrí a amenazar con denunciarles y entonces sí tomó interés".

La mujer que habló con Pedro le pidió una serie de datos por WhatsApp, entre ellos su DNI, algo del todo irregular, pero procedió a la devolución en ese mismo instante. "Me devolvieron los 13,94 euros en ese mismo momento. Figura la gestión por parte de de Tatiana Julissa Gaona Moran, que al menos se lo tomó en serio, aunque entonces le pedí que gestionara el pago de los 2,52 del otro pedido que no me llegó, pero de ese, nada de nada. Por lo menos he recuperado el dinero del segundo, pero quería unas luces de Navidad y las pedí con tiempo, y al final acabé comprando otras en una tienda china del barrio".

A años luz de Amazon

A diferencia del sistema de reparto de Amazon, su gran competidor, Ecoscooting Delivery no facilita ni un día ni una hora aproximada de entrega. En el caso de Pedro, en ninguno de los dos encargos no recibidos llamaron a su casa, simplemente "no fueron y después tampoco intentaron entregar el pedido más veces".

A Pedro le comunicó Ecoscooting Delivery en un primer momento que habían intentado entregarle sus juegos de luces y que se habían quedado en un almacém, pero que ya no iban a proceder a llevárselas a casa. ¿Por qué? No le dieron más explicaciones.

En Internet hay muchos más casos que detallan cuestiones similares por parte de otros clientes. Denuncian paquetes que no llegan, presuntos intentos de entrega que no se han dado y justificaciones absurdas por parte de la empresa Ecoscooting Delivery.

Esta empresa "a medida" señala en su web que hace posible "entregas e-commerce con enfoque en la experiencia de entrega" y en teoría facilita que aumente "las satisfacción de tus clientes y la tasa de entrega exitosa en el primer intento", errata incluida. Pero, en la práctica, resulta lo contrario.

España y Portugal

Ecoscooting Delivery detalla dos "ubicaciones" en Madrid, otras dos en Barcelona, dos más en Valencia, una más en Sevilla y otra en Lisboa. En su "contacto" anuncian un horario de atención al cliente de "Lun a Vier 09:00h a 18:00h - Sab y Dom 09:30h a 13:30h" y facilitan una dirección de email, en la que "no te hacen caso, te repiten una y otra vez un mensaje que dice que lo están gestionando". Hay también un chat, "donde te hacen esperar o dejan de hablarte y no te resuelven nada" y un número de teléfono, "en el que tampoco te resuelven nada2.

Pedro encontró ese otro número de teléfono en Internet, esta vez un móvil con WhatsApp y solo así puedo gestionar la devolución del importe pagado por dos juegos de luves de Navidad: "Hubiera preferido que llegara el pedido, pero al menos me han devuelto el dinero. Eso sí, conmigo que no cuente más Aliexpress. Amazon será más caro, pero no tiene estos problemas", mantiene Pedro.

Además, una vez que a Pedro le devolvieron los 13,94 euros de su pedido, recibió dos emails que decían que el encargo "había sido completado con éxito", cuando en realidad "todo el proceso ha sido un cúmulo de mentiras y no he recibido nada, así que no me extraña que manden los emails diciendo que todo ha ido sobre ruedas".

Sobre la empresa, en la web de Ecoscooting Delivery se asegura que "Ecoscooting es una empresa logística con más de 8 años de experiencia en el sector, encargada de repartir paquetería en las diferentes ciudades de España y Portugal". Comentan también que en la web se puede encontrar un "Localizador de envío", e indicar "el número de referencia de tu paquete" para "observar a tiempo real en que punto esta tu paquete", pero en la práctica "da igual que pongan el número en el localizador, porque lo que indica no es real", afima Pedro.

Además, mencionan en la página que "Antes de recibir su paquete, recibirá una llamada de nuestros repartidores para confirmar la entrega", lo cual es falso y no solo lo dice Pedro, con él coinciden docenas de agraviados que se quejan de esta empresa, que igualmente menciona en su web que en caso de intento de entrega, si el destinatario se encuentra ausente, "por parte de Ecoscooting, le garantizamos un segundo intento de entrega en las próximas 24 - 48 horas", lo cuel es también rotundamente falso.

Denuncias en la OCU

En la página web de la OCU podemos encontrar un apartado, bajo el título "No entregan paquete", donde personas que no han recibido sus envíos por parte de Ecoscooting Delivery denuncian las malas prácticas de la empresa, que corroboran los argumentos de Pedro. Es más, lo que plantean es bastante parecido:

"Esta empresa de mensajería supuestamente hizo un solo y único intento de entrega antes de finalizar dicho periodo (falso o erróneo, puesto que ese día hubo gente en casa y en caso de pulsar el videoportero éste graba y guarda un registro y no consta nada de nada) de esto hace ya un mes. He contactado en varias ocasiones por email con la empresa Ecoscooting dándome largas y plazos de entrega (que no han cumplido). También he contactado con su chat de atención al cliente y me han prometido que en 48/72 hrs se pondrían en contacto y no ha sido así".

"Tercera vez que hablo con atención al cliente por el chat y siempre lo mismo: "el paquete está en almacén, doy el aviso para que lo envíen de nuevo, en 24/72 hrs recibirá un email". Pero nada de nada, seguimos igual que a mediados de Abril".

Abundan los clientes de Aliexpress que reniegan de Ecoscooting Delivery y así lo plasman en comentarios en distintas plataformas de internet,. La consecuencia es que son legión los clientes del Aliexpress que aseguran que no volverán a comprar en ecommerce chino mientras sea esta empresa la encargada de concretar los envíos.