Prime no va a eliminar tu cuenta, es otro timo que llega por email

Una vez más, el viejo correo electrónico sirve de soporte a otro timo, uno más, en el que los ciberdelincuentes se hacen pasar esta vez por Prime Video, la plataforma para ver películas y series de Amazon, con la finalidad de obtener datos personales y confidenciales de quienes piquen.

Obviamente si no estás suscrito a Prime, ya sabrás que se trata de un fraude, pero en el caso de que sí lo estés y te surjan dudas, comprobar que el email es fraudulento realmente es un mero trámite.

En todo caso, este email nos tienta con el asunto "PRIME Su-Se eliminará la cuenta Prime. Hoy- 14-03-2024". Es decir, luce las clásicas faltas de ortografía y/o erratas de este tipo de fraudes, pero éste, además, es de los poco trabajados.

Después nos comunican con una imagen, no con un texto en el correo, que vamos a perder la suscripción a Prime:

"¡Tu membresía ha caducado!" Intentamos renovar la suscripción al final de cada ciclo de facturación, pero su pago mensual falló. Por lo tanto, tuvimos que cancelar su suscripción. Obviamente nos encantaría verte de nuevo. Si deseas renovar su suscripción haga clic en el enlace de abajo".

Después te presentan "el enlace de abajo", un botón que quieren que pinches en el que figura "CONFIRMAR" y "Disponible SÓLO HOY", lo cual no deja de resultar sorprendente. ¿Solo puedes renovar tu suscripción "hoy"?

No importa. Como vemos, en la parrafada que aportan los ciberestafadores con una foto se habla de usted y de tú indistintamente, lo cual ya es bastante esclarecedor. Pero lo que lo es del todo es fijarse en el correo desde el que llega esta comunicación, que tiene cero de Prime y de Amazon: service@nationalmortgageprofessional.com

Ha sido generado de forma aleatoria y figura esa dirección como podría aparecer cualquier otra. Corresponde a una web llamada National Mortgade Professional, a la que -como a Prime- también suplantan, y nada tiene que ver con Primer Video y Amazon.

En este timo, como en la mayoría de los que llegan por email, el objetivo es que comiences a interactuar y sigas las consignas de los ciberestafadores, que te guiarán de manera fraudulenta con la finalidad de obtener datos personales hasta llegar a los bancarios. Es su pauta habitual para intentar desvalijar a cualquiera.

La legítima Prime no se va a poner en contacto contigo por email si eres su cliente, y menos tentándore copn una imagen en la que figura un texto fraudulento. Los pagos de Prime y cualquier cuestión relacionada los puede gestionar cada usuario directamente en la web de Amazon previo registro

Allí figuran todas las condiciones del servicio y se aclara cómo se renueva la "membresía": "Cuando finalice la prueba gratuita o el período de membresía, renovaremos automáticamente su membresía mediante el cargo a la tarjeta proporcionada en el momento de la suscripción".

También matizan qué ocurre si en la cuenta no hay fondos, como plantea el timo: "Si no podemos realizar el cargo correctamente en la tarjeta preferida, lo cobraremos en otras tarjetas que tengas registradas. Tu registro inicial nos autoriza a utilizar los métodos de pago preferidos u otros métodos de pago disponibles. Para actualizar la tarjeta preferida, ve a la página Gestionar mi suscripción a Amazon Prime".

Como vemos, Amazon y Prime tienen recursos de sobra para no tener que recurrir a enviarte un correo electrónico cutre. Además, Prime aclara también que, aunque la mayoría de sus clientes pagan por sus servicios de forma anual, también se puede hacer mensualmente a razón de "4,99 EUR al mes" o bien una única vez or "49,90 EUR al año".

La plataforma emplaza a gestionar cualquier cuestión relativa a una suscripción a través de la web de Amazon y su apartado de Prime:

"Para cancelar la suscripción a Amazon Prime, debes ir la página Gestionar mi suscripción a Amazon Prime. Si no has realizado un pedido apto para Amazon Prime ni has utilizado las ventajas de Prime, puedes optar a un reembolso completo del periodo de suscripción actual".

Millones de clientes

Amazon Prime Video es una plataforma ideal para ser usada como señuelo por parte de los ciberdelincuentes, puesto que en España llega al 54,8% de la población y tiene 21,3 millones de clientes, que aumenta a más de 200 en todo el mundo.

Es decir, Amazon Prime tiene muchísimas potenciales víctimas susceptibles de caer en este timo. Los delincuentes buscan siempre entidades muy conocidas y con un alto número de clientes porque así amplían su espectro de posibles timados.

Asi que si recibes un correo de estos, ya deberías tener claro que se trata de un timo, pero si te siguen surgiendo dudas, siempre puedes contactar con Prime a través de sus canales oficiales y quedarte tranquilo, que esta vez pasan por entrar en la web de Amazon e ir al apartado de la plataforma de vídeo. Ni emails ni historias peregrinas, Prime Video solo se gestiopna de esa manera y lo demás son timos.