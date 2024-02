El timo por email que suplanta a Avast para hacerse con tus datos

"¡Tu PC es peligrosamente vulnerable! Proteja ahora sus dispositivos contra los virus". Este es el "asunto" que figura en un email que le puede llegar a cualquiera y que, en todo caso, no trae nada bueno.

Se supone que alguien desde Avast, uno de los antivirus más populares, te envía este email, en el que se cuela "Â" antes del asunto, para alertarte de que estás en peligro. Lo hacen con una foto en la que figura un texto, en lugar de directamente con un texto, y sin mencionar tu nombre. Eres un "cliente" y punto.

En el correo figura el logo genuino de Avast, mientras que en la imagen que aportan a modo de texto puede leerse "Estimado cliente de Avast, Recientemente hemos recibido 48 quejas de su cuenta de correo electrónico. Su sistema ha sido infectado con (5) virus".

Ese texto que solo aparece en una foto continúa mencionando que "Se han enviado miles de mensajes no deseados desde su dirección de correo electrónico en las últimas 24 horas. Necesitamos su aclaración ahora para evitar la eliminación de la cuenta de correo electrónico después de 48 horas. Le recomendamos instalar un programa antivirus. Elegiremos el mejor para usted".

Luego, bajo el título "DETALLES" aportan nuestra dirección de correo electrónico, las "quejas recibidas" en el servidor y se cita el "envío de malware y virus". Ya por último figura un botón para que lo pinches y puedas "Buscar virus", que está "Disponible solo hoy".

Los ciberdelincuentes conocen tu email, pero de forma aleatoria y esto es todo lo que cuenta el email fraudulento, un cúmulo de despropósitos sin sentido en el que el señuelo es que te agobies, te preocupes y caigas en la trampa.

Para empezar, este email ya incluye en su "asunto" una de las características habituales de los bulos que llegan por email: que te empiecen saludando de tú y en la misma frase también te hablan de usted.

Pero es que después, el texto que ponen en rojo para preocuparte más, no tiene lógica. Es completamente absurdo. Por un lado nos dicen que "se han enviado miles de mensajes" desde nuestra dirección de email "en las últimas 24 horas", mencionan que necesitan tu aclaración "para evitar la eliminación de la cuenta de correo electrónico" y te recomiendan "instalar un programa antivirus", pero ya lo eligen ellos por ti: "Elegiremos el mejor para usted".

Se supone que eres "cliente de Avast" y ya tienes su antivirus, por eso te envían el email. Pero se contradicen, puesto que también te recomiendan "instalar un antivirus", que además escogen ellos...

También es llamativo que aludan a eliminar tu cuenta de email, cuando no podrían hacerlo ni la genuina Avast. El caso es que si no eres cliente de esa empresa de antivirus, ya deberías tener claro que esto es un intento de timo; y si lo eres, igual te han preocupado con esta presunta alerta, pero Avast no va a contactar contigo de esta manera, con un email en el que figura un texto alarmante en una foto.

La única intención de este correo es que pinches la imagen para que te conduzcan a un cuestionario destinado a obtener tus datos, y si es posible hasta llegar a los bancarios.

El email es del todo fraudulento y, por supuesto, no te lo envía Avast. Es fácilmente comprobable mirando la dirección de email de la que parte, que nada tiene que ver con la compañía. En este caso, el correo parte de la cuenta service@nationalmortgageprofessional.com.

O sea, se supone que Avast te manda un email, pero lo hace con una dirección de servicio" de "National Mortgage Proffesional", una página informativa que agrupa varias publicaciones y que figura ahí como podría estar cuaquier otra. Les delata que el email en teoría te lo envié Avast y no figure en la dirección de email de la empresa, sino que lo hace otra diferente.

Este aspecto de la dirección fraudulenta es definitivo. Si después de verla sigues pensando que este asunto es legítimo de Avast, mal porque es evidente que no. Los timos que llegan por el viejo email siguen a la orden del día, señal inequivoca de que siguen siendo rentables para los ciberdelicuentes.

Todos buscan datos y algunos se conforman solo con eso, con obtener información confidencial para usarla después con fines fraudulentos e incluso venderla a terceros. Pero otros de estos timos van más lejos y buscan datos hasta llegar a los bancarios para poder aligerar tu cuenta.

Por eso te alarman incialmente, para que entres en pánico, no pienses y accedas a sus peticiones lo más rápido posible. Esa es la razón por la que suplantan a entidades populares con las que cualquiera pude tener relación.

En todo caso, si pese a todo sigues albergando dudas sobre la procedencia de este email y eres cliente de Avast, siempre puedes contactar con la empresa de antivirus a través de su canales oficiales y salir de dudas por completo, además de alertar a la entidad de que se están siviendo de ella para tratar de timar a cualquiera. Las potenciales víctimas de cualquier timo de estos por email se cuentan por millones, tantos como tiene el correo electrrónico en todo el mundo.