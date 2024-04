El truco de iPhone para cuando no tienes buena cobertura en casa para hacer llamadas

A pesar de todos los avances tecnológicos que hemos conseguido hasta hoy, todavía no se ha logrado poner solución a un viejo conocido como son los problemas de cobertura. Y es que si no se dan determinadas condiciones hay ocasiones en la que ni siquiera las antenas más potentes son capaces de conectar con nuestro dispositivo lo que nos impide hacer llamadas.

Si bien es cierto que esto se ha podido parcialmente al habilitar la capacidad de hacer llamadas en determinadas apps como WhatsApp, Skype o Telegram mediante internet, para hacerlas es imprescindible que la otra persona tenga también estas plataformas descargadas también.

El problema es que la persona a la que queremos llamar no tiene por qué tener estas apps, y de no ser por esta función de los iPhone, quizás no tendríamos manera de contactar con ellos. Y es que los modelos de Apple que funcionen con iOS 13 o superior cuentan con una función integrada que permite aprovechar la cobertura de la red Wi-Fi para llamadas tradicionales.

Sobre todo en zonas rurales, cuando vamos a la casa del pueblo de la abuela o de escapada romántica rural el fin de semana, nos podemos encontrar con que apenas hay cobertura o que directamente no hay conexión, pero por suerte hay WiFi, algo indispensable para que este truco funcione.

Cómo activar las llamadas WiFi en el iPhone

Para activar esta funcionalidad tendremos que abrir el apartado de Ajustes de nuestro iPhone para pulsar sobre el apartado de Datos móviles. Aquí tendremos que buscar la opción de Llamadas por WiFi y activarlas, a partir de este momento, siempre que se pueda, las llamadas se realizarán mediante esta conexión.

Esta alternativa no solo es una ventaja para los casos en los que no tenemos cobertura, sino que cuando la señal WiFi es fuerte y buena, la llamada en general mejorará en términos de calidad y estabilidad. Además, se corrigen efectos como el retardo e incluso se puede llegar a mejorar la cobertura de voz.

Cabe destacar, que por desgracia y aunque tu teléfono lo admita hay un inconveniente, y es que no todas las teleoperadoras admiten esta función, aunque las más grandes sí que lo hacen. Por ello si eres cliente de Jazztel, Lowi, Movistar, O2, Orange, Simyo o Vodafone podrás activar sin problema las llamadas de WiFi, mientras que otras como Digi o Yoigo todavía no se han actualizado.