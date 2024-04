Estos son los requisitos de WhatsApp que has tenido que aceptar para poder seguir usando la app desde hoy

Siempre hay excepciones, pero para la gran mayoría de personas en nuestro país, WhatsApp es la app que utilizan para comunicarse con familiares, amigos y compañeros de trabajo. Esto hace que sea una de las plataformas que más usen e importantes de su día a día , solo hay que ver lo que ocurre cuando el servicio se cae y deja de funcionar unas horas.

Esto refleja cómo nos afecta quedarnos sin WhatsApp, y es algo que nadie quiere experimentar, pero debido a la entrada en vigor de la Ley de Mercados Digitales impuesta por la Unión Europea muchos usuarios se podrían quedar sin acceso a esta app de mensajería.

Esto es porque esta nueva normativa impuesta por la UE obliga a las compañías tecnológicas a cambiar sus políticas, lo que repercute directamente en el usuario. En el caso de WhatsApp el mayor cambio que se va a producir es la llegada de la interoperabilidad de la plataforma, lo que hace que el servicio propiedad de Meta tenga que actualizar y cambiar algunos aspectos.Y como suele ocurrir con este tipo de cambios, el usuario tiene que aceptarlos si quiere seguir disfrutando de la app, por ello, desde este jueves 11 de abril de 2024 todos los usuarios de WhatsApp tienen que aceptar, si no lo han aceptado ya, los nuevos cambios y requisitos de la app si quieren poder seguir usándola con normalidad.

Lo cierto es que estos requisitos no te suponen un gran cambio, y muy posiblemente no encuentres motivos para rechazarlos, pero en el caso de que sí, ten en cuenta de que tendrás que dejar de usar WhatsApp. Estos requisitos son los siguientes:

Aceptar las nuevas Condiciones más información sobre las pautas y políticas.

Detalles sobre los nuevos requerimientos de la UE y la interoperabilidad entre apps.

Cambios en la política de transferencia de datos, basado en el Marco de Privacidad de Datos UE-EE. UU.

Cambios en la política de edad mínima para usar la app, que pasa de 16 a 13 años.

Puede que incluso hayas aceptado estos cambios sin haberte dado cuenta, ya que salta un pequeño mensaje al abrir la app y puede que lo hayas aceptado sin ni siquiera haber leído lo que ponía.

Qué significa la interoperabilidad en WhatsApp y cómo me afecta

Como decíamos desde este 11 de abril se va a comenzar a producir el que es hasta ahora el mayor cambio en la historia de la app. Esto es porque, la UE ha obligado a estas 'Big Tech' aEn el caso de WhatsApp, lo que quiere decir esto es que pronto los usuariosDe esta manera los usuarios que por el motivo que sea no quieran usar WhatsApp podrán elegir su app favorita y no quedar excluidos de las conversaciones que hasta ahora siempre y solo ocurrían en la plataforma de Meta. Aunque esto solo ocurrirá si el usuario, dueño de la cuenta,