¿Cómo te tiene guardado en el móvil tu ex o tus compañeros de trabajo? Con este truco de WhatsApp, puedes

¿Alguna vez te has preguntado cómo te tiene guardado en su móvil esa persona especial, tu ex o incluso tus compañeros de trabajo? Pues bien, una pequeña puerta trasera nos permite descubrirlo. Pero antes, un consejo crucial: cuidado con las soluciones milagrosas, huye de aplicaciones dedicadas que te ofrezcan hacer esto, porque la mayoría no son de fiar.

Instalar estas aplicaciones supone exponer tus datos personales, tus conversaciones, fotos y videos a empresas con intenciones dudosas. Incluso podrías terminar siendo víctima de fraude o de envío de mensajes fraudulentos en tu nombre.

La única manera de saber cómo te tienen en WhatsApp

La única forma segura de saber con qué nombre te ha guardado alguien en WhatsApp es, irónicamente, la más sencilla y directa: pedirle a esa persona que te envíe tu propio contacto. Este proceso implica que la otra persona seleccione la opción de compartir un contacto contigo y busque tu número para enviártelo.

Al recibir tu contacto, verás una tarjeta con el nombre que esa persona ha asignado a tu número en WhatsApp. Es un método simple, transparente y, sobre todo, seguro.

Otra estrategia es aliarte con alguien que también conozca a la persona en cuestión y pedirle que se comunique con ella bajo el pretexto de haber perdido tu número.

Al pasarle tu contacto, descubrirás cómo te tiene registrado en su teléfono. Este enfoque reduce las probabilidades de generar sospechas, permitiéndote solicitar a tu colaborador que te informe sobre el nombre o apodo con el que estás guardado.

Este método puede parecer un anti-truco, pero en realidad es un recordatorio de que, en un mundo lleno de complejidades digitales, lo más sencillo es lo que funciona. Así que, antes de aventurarte en la búsqueda de soluciones complicadas y potencialmente peligrosas, recuerda que a veces la respuesta más sencilla es la correcta.