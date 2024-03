La IA debe ser inclusiva, equitativa, ética y poner a las personas en el centro

Inclusiva, equitativa, ética y, sobre todo, que ponga a las personas en el centro. Así debe ser la integración de la inteligencia artificial en los puestos de trabajo. IA Responsable, basada en componentes hardware dedicados, como los chips de Intel y con un sistema operativo como Windows 11 que ayude a obtener el mayor rendimiento de sus capacidades. Y es que las herramientas tecnológicas pueden ser un factor determinante en la mejora de la experiencia digital de las organizaciones. Además de proporcionar el soporte técnico adecuado para trabajar en entornos exigentes con un modelo de gestión adaptado.

Bajo estas premisas, elEconomista.es e Inetum organizaron el observatorio Hacia el puesto de trabajo del futuro: Más allá de la IA Generativa con la colaboración de Microsoft e Intel. En el evento los expertos debatieron sobre la innovación tecnológica en el puesto de trabajo, la experiencia del empleado y la productividad y la eficiencia. El coloquio contó con la presencia de Adán Recuero, head of agile tansformation de Grupo MásMóvil; María Segura Fornieles, subdirectora general de AlgaEnergy; Boris Delgado, director de tecnología y digitalización de AENOR; Rafael Miñana Gómez, director de personas, talento y cultura institucional de ONCE; Rubén Hernández, chief human resources officer de Solarig; Óscar Romero Jiménez, director de organización y personas de Donte Group; Sergio Torres, cloud & workplace manager de Inetum y Luis de la Fuente, subdirector de la Escuela de Ingeniería UNIR.

La inteligencia artificial permite liberar a los empleados de tareas tediosas para poder concentrarse en actividades de alto valor añadido. A este respecto se pronunció el chief human resources officer de Solarig: "Al final, tenemos que tener en cuenta que es una herramienta que debe estar al servicio de las personas y creo que es fundamental que le demos un enfoque positivo. Todos somos conscientes de que automatiza un montón, quita tareas que son monótonas, repetitivas, que permite a los colaboradores centrarse en tareas de mayor valor añadido".

Muy en la línea se pronunció la subdirectora general de AlgaEnergy. "La IA es fundamental en el desarrollo de proyectos de I+D+i. Es una herramienta fundamental para agilizar el desarrollo de esos proyectos y obtener resultados y conclusiones en menos tiempo. Obtener resultados de una manera más ágil y más determinantes", destacó.

Unos proyectos, que en contra de lo que se cree no son cosa del futuro. De hecho, los expertos coincidieron en que se trata una revolución que ya está presente en las empresas. "Más allá de la IA generativa hay un mundo, pero es un mundo que está en el aquí y en el ahora. La sensación es que estamos siendo demasiado audaces en la visión a seis meses que ya se antoja en el mundo tecnológico muy a largo plazo y si me gustaría poner el foco en el aquí y el ahora y en cómo estamos abordando los retos del futuro en el presente", apuntó el cloud & workplace manager de Inetum.

Para poder sacar el máximo partido a la IA es necesario que se eliminen ciertos miedos y sesgos. "A veces la formación provoca miedo, y eso deriva en que la tecnología no se use a máximo nivel. Tenemos que poner el contexto para que sea segura, y eso lo podemos hacer a políticas de ciberseguridad y políticas adecuadas. Y que no se frene al avance", explicó el head of agile transformation del Grupo MásMóvil.

Unos riesgos que para el director de tecnología y digitalización de AENOR se solucionan poniendo a las personas en el centro. "Tenemos ya experiencia en el mundo de la ciberseguridad y ya nadie lo pone en cuestión. Ahora hay que concienciar y esos riesgos se mitigan poniendo a las personas en el centro. Hay que formar, pero también informar y concienciar", destacó.

Una formación en la que juega un papel fundamental la universidad. "La formación es clave para evitar muchísimos riesgos, como la fuga de información. La IA es un valor añadido, pero se percibe lo que hacemos con la IA de manera errónea y hay una sensación de no estar poniendo a las personas en el centro. Hay que saber que quieren las personas y para eso es necesario una clara formación clara", aseguró el subdirector de la escuela de ingeniería de la UNIR.

Pese a que se trata de una tecnología que está teniendo repercusión en el aquí y en el ahora, los expertos coinciden en que todavía queda camino por recorrer. "Las expectativas de los directores de personas en cuanto a la inteligencia artificial son máximas. Nosotros pensamos que tenemos muchas áreas de mejora y que la inteligencia artificial nos va a ayudar en todas estas áreas: en selección del mejor talento, en la búsqueda del mismo, en la formación, en la creación de itinerarios formativos personalizados, en todos los temas de desarrollo de recursos humanos", detalló el director de organización y personas de Donte Group.

En todo lo que queda por hacer quiso poner el foco el directo de personas, talento y cultura institucional de ONCE: "Creo que hay proyectos donde la aplicación de la inteligencia artificial puede tener mucho interés, pero al final hay procesos donde todavía no se puede abordar porque primero hay que garantizar una serie de cuestiones".

"Creo que es una herramienta muy útil y que aportará valor real, pero creo que no estamos en la fase en la que ese valor se aporte a los trabajadores. No puede darse su implantación generalizada porque no saldría a cuento. Además, es una tecnología que va cambiando día a día, no es estable", añadió.

"La IA debe poner la ética en el centro, que no quede a la sombra. Debe ser equitativa, inclusiva y ese es uno de los grandes retos", concluyó el chief human resources officer de Solarig.

Sergio Torres, Cloud & Workplace Manager de Inetum : "Estamos siendo muy audaces en la visión a seis meses cuando el mundo está en el aquí y en el ahora"

Para el representante de Inetum se está enfocando el uso de la IA de manera errónea, con una visión demasiado a largo plazo cuando es ya "el aquí y el ahora". "Se antoja en el mundo tecnológico muy a largo plazo y si me gustaría poner el foco en el aquí y el ahora y en como estamos abordando los retos del futuro en el presente", apuntó.

Adán Recuero, Head of Agile Transformation del Grupo MásMóvil: "La clave para mi es tener una empresa ágil. Las empresas ágiles al final son capaces de innovar"

Para el Head of Agile Transformation del Grupo MásMóvil "la IA no es el futuro, es el aquí y el ahora". Para que este avance tecnológico suponga de verdad un avance en las empresas es necesario que estas sean capaces de liderar el proceso de adaptación. "La clave es tener un gran talento capaz de innovar, probar y estar siempre a la última", añadió.

María Segura Fornieles, Subdirectora General de AlgaEnergy: "Es una herramienta fundamental para obtener resultados de una manera más ágil y más determinantes"

AlgaEnergy usa la inteligencia artificial en su día a día en dos campos. "Por un lado, para potenciar el talento del equipo humano, incrementar su productividad, y luego por otro lado también en el desarrollo de proyectos fundamentalmente de I+D+i", aseguró su subdirectora general. La directiva califica este avance de "determinante".

Boris Delgado, Director de Tecnología y Digitalización de AENOR: "Es una tecnología que se imbrica con las personas para hacerlas mejores profesionales"

Para que la implantación de la IA en el mundo laboral es fundamental trabajar previamente en la ciberseguridad de las empresas, algo que para el director de tecnología y digitalización de AENOR ya se está haciendo. Pero "los riesgos se mitigan también poniendo a las personas en el centro y hay que formar pero también informar y concienciar".

Rafael Miñana Gómez, Director de Personas, Talento y Cultura Institucional de ONCE: "Tenemos que jugar con la inteligencia artificial desde el punto de vista de la inclusión social"

Para la ONCE la utilización de herramientas de IA facilita mucho el día a día de sus trabajadores, sobre todo, si se tiene en cuenta que hay cerca de 20.000 empleados que no están físicamente en sus puestos de trabajo. "Obviamente la tecnología ayuda a esa desubicación", destacó el director de personas, talento y cultura institucional de ONCE.

Rubén Hernández, Chief Human Resources Officer de Solarig: "Creo que la inteligencia artificial tiene grandes retos y el primero es poner a las personas en el centro"

Uno de los grandes miedos que se tiene cuando se habla de inteligencia artificial es que acabe relegando a las personas a un segundo plano. Sin embargo, el representante de Solarig cree que las personas deben ser lo más importante: "Tenemos que tener en cuenta que es una herramienta que debe estar al servicio de las personas".

Óscar Romero Jiménez, Director de Organización y Personas de Donte Group: "Usamos la inteligencia artificial en nuestras clínicas en el diseño de las sonrisas"

El grupo propietario de marcas como Vitaldent o Smysecret está usando la inteligencia artificial no solo para mejorar el diseño de las sonrisas de sus pacientes, también para facilitar el trabajo a sus odontólogos. En el área de recursos humanos "tenemos algunos proyectos muy interesantes y muy avanzados en selecciones masivas, por ejemplo", destacó Romero.

Luis de la Fuente, Subdirector de la Escuela de Ingeniería de UNIR: "Es necesario contar con la universidad a la hora de llevar a cabo procesos con inteligencia artificial"

Los grandes avances tecnológicos han estado siempre muy ligados a la élite. Sin embargo, ChatGPT ha acercado la IA a la sociedad de una forma sin precedentes. "Por eso quiero poner en valor la importancia de una transferencia contando con la universidad, con esas personas que conocen a fondo esa tecnología, sus puntos débiles, sus puntos fuertes", explicó de la Fuente.