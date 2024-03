Cisma en el ecosistema emprendedor valenciano: Startup Valencia deja el 'hub' de la antigua estación marítima

Las aguas del polo para incubar y acelerar startups en torno a la Marina de Valencia están mucho más revueltas que las de la propia dársena interior junto a la que se ubica. Startup Valencia, la principal asociación del sector con cerca de 350 miembros y que había sido la cara visible del proyecto valenciano para reconvertir la antigua estación marítima en un 'hub' destinado a albergar empresas emergentes y tecnológicas ha anunciado que deja el consejo de la sociedad promotora por falta de acuerdo con el resto de socios.

Juan Luis Hortelano, presidente de la entidad, ha anunciado en una carta dirigida a Valencia Innovation District, la empresa adjudicataria de la antigua estación marítima para transformarla en The Terminal Hub, su desvinculación. Una ruptura que se ha decidido por "la falta de acuerdo para concretar la participación de la asociación en la gestión del proyecto", según explica en un comunicado, en que también señala que esa decisión ha sido tomada de forma unánime por la Junta Directiva de Startup Valencia.

Según la asociación, tras largos meses de negociaciones aún no se había formalizado como iba a participar la asociación en la gestión, algo que achaca "al desalineamiento estratégico sobre cómo debe afrontarse el proyecto". Startup Valencia ha presentado la dimisión del representante en el órgano de administración de la sociedad, aunque la asociación se mantiene como socio, con cerca del 13%. Una participación accionarial cuyo futuro deberá decidir la junta de la asociación.

El propio Hortelano explicó que se adoptó esta decisión debido a que la asociación prácticamente no tenía ni voz ni voto en la gestión de un proyecto que aspiraba a liderar, por lo que se consideraba que no tenía sentido continuar en ella. Entre esas diferencias, la mayoría de socios acordaron designar al equipo gestor de The Terminal Hub sin contar con la entidad.

La salida de la asociación es especialmente llamativa porque había sido Startup Valencia quien había promovido la creación de la sociedad y había buscado a resto de socios para impulsar el uso del edificio como espacio para emprendedores y empresas emergentes. "También hemos evolucionado desde entonces, el edificio hace 6 años era fundamental para la asociación, pero hemos pasado de un trabajador a 20 y vista la situación si no podemos liderarlo es mejor centrar los recursos de los asociados en otras iniciativas", añade. Pese a todo, Startup Valencia también asegura que desea "el éxito de The Terminal Hub en pro del ecosistema innovador y tecnológico valenciano".

No será su sede

The Terminal Hub iba a ser la propia sede de Startup Valencia, que sin embargo ahora se plantea continuar en el cerca del edificio de La Harinera, del Ayuntamiento de Valencia, con el que está colaborando para impulsar ese espacio y atraer emprendedores a la ciudad.

Precisamente el resto de los accionistas de Valencia Innovation District también proceden mayoritariamente de ese ecosistema vinculado a las startups. Así, forman parte Quique Calabuig, fundador de Kaiho Capital; Iker Marcaide (fundador de Zubi Group), Raúl Mir (fundador de Âttrim Technology Group), Ricardo Orts (arquitecto e ingeniero industrial del proyecto), Ángela Pérez (fundadora de Health in Code) e Isabel Úbeda (fundadora de Inversiones l'Anella). Algunos de sus firmas de inversión, startups e incubadoras forman parte de la asociación.

La decisión se anuncia a apenas unos meses de la apertura del nuevo hub que prevé albergar 500 puestos de trabajo para emprendedores, startups y empresas tecnológicas, previsto para junio, y justo después de que se realizara una presentación sobre la marcha de las obras, que suponen una inversión de 5 millones de euros.

Startup Valencia también había sido la principal cara de los promotores del proyecto durante la batalla para obtener esta concesión, especialmente en el concurso inicial convocado por el Consorcio Valencia 2007, que inicialmente lo concedió a la belga Fosbury & Sons. Tras un recurso que ganó la firma valenciana y los problemas económicos de la belga, el año pasado finalmente la Autoridad Portuaria aprobó la concesión por 35 años.

Startup Valencia destaca que cuenta con la colaboración de entidades como GoHub Ventures (Global Omnium), BStartup (Banco Sabadell), Wayra (Grupo Telefónica), Elewit (Redeia, Grupo Red Eléctrica), Zeus, Plug and Play, HP, BBVA Spark, Tbig Finance, Marina de Empresas (el polo impulsado por Juan Roig), Banco Santander, RCD, Damm, Fresh People, Aktion, Voicemod, Google for Startups, Sesame, Zubi Group, OVHcloud, Opentop (Valenciaport), Internxt, Next Tier Ventures y Urban Sports Club.