Así funciona el timo Wangiri: cómo nos pueden estafar con tan solo llamar y colgarnos al instante

La ciberdelincuencia está en auge, esta es una consecuencia directa de la digitalización de cada vez más aspectos de nuestra vida y de los cientos de formas que tienen los atacantes de estafar y robar dinero o información privada a los usuarios.

Los atacantes cogen un timo y son capaces de recrear cientos de variaciones de este para que parezca otra cosa totalmente, y así, aunque la víctima sea consciente de un tipo de peligro, no es capaz de detectar la nueva estafa.

Como decíamos, hay cientos de técnicas para estafarnos, algunas son más claras que otras como, por ejemplo, que una persona con la que estamos hablando por internet nos pida dinero por una urgencia médica o para coger un vuelo para venir a vernos. Mientras que hay otras que ni siquiera entendemos cómo obtienen beneficios de ella.

Este podría ser el ejemplo del timo de Wangiri una estrategia que se ha vuelto muy popular y consiste en una llamada en la que al segundo de contestarla te cuelgan. Quizás te haya ocurrido alguna vez que recibes una llamada, la coges y te cuelgan, en ese momento y sin pensarlo mucho decides devolverla y, aunque la cogen al otro lado nadie contesta, finalmente al cabo de unos segundos cuelgas y te olvidas de lo que ha ocurrido.

No siempre es así, pero si te ha ocurrido esto, hay muchas probabilidades de que hayas sido víctima de una tergiversada estafa. Esto es porque en muchas ocasiones el número al que estás devolviendo la llamada es de tarifación especial que te cobran por establecer la llamada y por el tiempo de esta.

Cómo evitar esta estafa

Por suerte el método más efectivo para prevenir este tipo de estafa es tan sencillo como el engaño en sí, la clave está en no devolver esta llamada que nos acaban de hacer. Pero claro, esto no siempre es fácil y hay ocasiones en la que estamos esperando una llamada importante de un número que no tenemos registrado.

En estas ocasiones es importante comprobar de todas las maneras posibles el número que nos llama. Por ejemplo, hay que fijarse en el prefijo, en España es +34, por lo que cualquiera distinto, comienza a ser sospechoso. Hay algunos que son especialmente peligrosos, como todos estos que señala la Guardia Civil, al igual que todos los que empiezan con prefijos +803, +806 o +807, también son de tarificación especial.

Por último, si tienes dudas de la legitimidad de una llamada, antes de devolver la llamada, acude a tu buscador predeterminado y escribe el número para ver que te aparece. En el caso de pertenecer a una empresa o entidad legítima te saldrá la coincidencia, en caso contrario no te aparecerá nada o incluso verás testimonios de otras víctimas denunciando que el número ese es peligroso.