El motivo por el que algunos canales de televisión se siguen viendo mal después del salto al HD

Fue el pasado 14 de febrero cuando España dio un salto hacia la modernidad en la televisión TDT, al abandonar la definición estándar (SD) y obligar a todos los canales públicos a actualizarse a la alta definición (HD) con el objetivo de ofrecer una calidad de imagen conforme con la tecnología vigente.

Pero no ha pasado ni un mes desde el cambio, y los usuarios se han encontrado con que, a pesar de que la gran mayoría de los canales han experimentado un notable cambio en lo que se refiere a la calidad de imagen de sus programas, series y películas, hay muchos otros a los que este cambio parece no haber surtido efecto.

Y esto no tiene nada que ver con que haya determinados canales que no han querido sumarse a la iniciativa de dar el salto al HD, ya que este cambio era obligatorio para todas las teleoperadoras y de hecho, la señal en SD desapareció desde el mismo 14 de febrero, por lo que directamente te aparecería la pantalla en negro.

Por ello, todo el mundo tenía altas expectativas con cómo iba a verse la televisión después de esta fecha, y por desgracia, ha habido varios factores que han provocado que la experiencia no haya alcanzado los niveles de calidad esperados y todavía siga habiendo programas con una calidad que no corresponde con el HD.

La razón detrás de la falta de calidad de imagen

La cosa es que existen cientos de programas, series y películas que se emiten hoy en día en la televisión, pero que en el momento de grabarse, la resolución no era HD, sino que era la estándar, y, por lo tanto, a pesar del salto de calidad, estos no se ven afectados por la mejora en la calidad. Esto hace que la resolución del canal sea HD, pero lo que emite no alcanza este nivel.

Algunos canales están llevando a cabo una transición, pero claro, debido a su coste tan solo lo están haciendo en ciertos contenidos, por lo que no todos sus programas y producciones han sido actualizados a esta resolución.

Por eso, si has detectado que todavía hay contenidos con una resolución que no parece HD, no le pasa nada a tu televisión, ya que seguramente tan solo sea cosa de que el programa, serie o película que estás viendo fue grabado con una resolución más baja de lo que se oferta ahora.