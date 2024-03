Esta app nos dice dónde se ha sacado una foto gracias a la Inteligencia Artificial

Cuando vemos, leemos o comemos algo que nos gusta, la reacción normal es la de tratar de averiguar qué es, dónde está o dónde se puede conseguir para en el caso de tener la oportunidad volver a vivir la experiencia. La cosa es que esto no siempre es sencillo, porque si, por ejemplo, escuchamos una canción por la calle y nos gusta, si no no está delante la persona que la está escuchando es muy complicado adivinar el nombre.

Por suerte la tecnología ha ido solucionando estos problemas que se nos presentan de vez en cuando, y para el ejemplo de la música, existe una app llamada Shazam (existen miles de alternativas más) que es capaz de detectar una melodía y darte toda la información que necesites.

Pero esta app en concreto tan solo funciona con música, pero esto no es lo único que después de verlo queremos saber a quién pertenece o donde está, y sin duda las fotos son otro gran ejemplo. Sobre todo hoy en día, con las redes sociales y el hecho de que los smartphones están equipados con cámaras de altísima calidad, cada día vemos cientos de fotos.

Y mientras muchas veces son de cosas que no nos llaman la atención, hay en ocasiones en las que nos llama la atención y queremos ver y visitar el sitio, pero si la otra persona no indica su ubicación, será muy complicado saber dónde es.

Cómo funciona Geo Spy

La app se llama Geo Spy, y gracias a estar impulsada con Inteligencia Artificial, es capaz de localizar una ubicación al analizar los elementos que aparecen en la imagen, como la arquitectura, la vegetación o los negocios que salen y reconocer el sitio exacto desde donde se ha tomado la foto.

Para ser capaz de hacer esto, sus desarrolladores están entrenando a su IA con imágenes e información sobre las características de los distintos países y lugares para que esta sea capaz de buscar coincidencias y así identificar dónde está hecha una foto.

Lo cierto es que la app todavía está en desarrollo y por ahora tan solo se puede obtener su versión beta, lo que significa que todavía no es muy exacta, aunque sus creadores aseguran que por lo menos en zonas urbanas le es más fácil acertar.

Para empezar a usarla tan solo tienes que hacer una foto o seleccionar una de tu galería y en cuestión de segundos mostrará en la parte inferior el país y la ciudad donde se ha sacado la foto, así como las características en las que se ha basado para encontrar su ubicación. Cabe añadir que no da coordenadas exactas, pero quizás esto sea solo cuestión de tiempo.