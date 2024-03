Mikel Barandiaran (Dominion): "Salir de bolsa o ir a otros mercados son opciones, pero confío en un cambio de ciclo"

Dominion obtuvo en 2023 un beneficio de 44,3 millones, un 43% superior a 2022, un negocio de casi 1.200 millones, y un ebitda que creció un 18% hasta los 145 millones. Sin embargo, desde que saliera a bolsa en 2016, el grupo vasco no logra el favor del mercado y sigue 'castigado' sin una valoración acorde a su evolución empresarial. "Presento estos resultados y el mercado no responde; es así de imperfecto", afirma desconcertado su consejero delegado, Mikel Barandiaran.

Según explica a elEconomista.es, este escenario impide el crecimiento de Dominion a través de grandes operaciones corporativas. "Nuestra valoración no llega a 600 millones, mientras los analistas nos dan una casi el 100% superior. Así destruyes valor al comprar compañías", explica el directivo.

Por esta razón, la salida de la bolsa española o la apuesta por otros mercados son opciones que Dominion se ha planteado, aunque confía en un cambio de ciclo en el que trabajan para atraer inversores extranjeros. Mientras llegan, el grupo -que cumple 25 años- apuesta por la recompra de acciones.

Dominion celebra sus bodas de plata, ¿cómo ha evolucionado en estos años su estrategia y actividad?

Empezamos en telecomunicaciones, un sector deflacionario, muy competitivo y necesitado de innovación. Desde la crisis de 'Nasdaq' en 2022, optamos por fortalecer nuestra cultura empresarial con la digitalización, como herramienta para ganar eficiencia; la diversificación geográfica; la descentralización, para una gestión cercana a cada mercado y cliente, aunque desde Bilbao controlamos 35 países y 12.500 profesionales; la disciplina financiera, para crecer y reinvertir; y el desarrollo sostenible.

Primeros resultados tras el lanzamiento del nuevo plan 2023-2026. ¿se cumplen los objetivos?

En el nuevo plan estratégico hemos simplificado la compañía con una concepción 360º: participamos en el proceso completo del proyecto. En 2023, los servicios sostenibles han alcanzado ventas por 824 millones y los proyectos, 351 millones, con una cartera de 624 millones. Las ventas totales han sido de 1.193 millones, un 5% más, el resultado bruto de explotación (ebitda) de 150 millones, un 18% más, y el beneficio neto, de 44,3 millones, un 44% más. El objetivo del plan es elevar las ventas y el ebitda un 5% y un 7%, respectivamente. Este crecimiento puede ser mayor con operaciones corporativas.

"Construiremos 150 MW en Italia y seguiremos en República Dominicana con proyectos de baterías para almacenamiento"

Proyectos por más de 600 millones, ¿en qué mercados?

Sí, tenemos en cartera proyectos por 624 millones, con ofertas vivas de 1.000-2.000 millones que van alimentando esta cartera. Para dos años tranquilos. En 2023 ha habido más crecimiento en Europa, en España e Italia. El pasado se trabajó mucho en República Dominicana con cinco parques solares. En Italia, hay un GW en proyectos, unos 1.000 millones, sobre todo en Sicilia y Cerdeña. Este año construiremos unos 150 MW en Italia y seguiremos en República Dominicana con proyectos de baterías para almacenamiento.

¿Qué desinversiones renovables se realizarán este 2024?

En Dominicana tendremos en marcha 300 MW este año. Hay un acuerdo marco para vender el 50% en cuanto esté conectado y luego negociaremos para el 100% y después comenzar nuevos proyectos. Vamos a conectar el primero de los proyectos ya en La Victoria. En España vendimos el parque solar de Valdecarretas a Renewables Japan por 37 millones, a finales de año.

Mikel Barandiaran, CEO de Dominion.

En M&A, ¿se prevén operaciones a corto plazo?

Por un lado, vamos a tener desinversiones, las de renovables y las de servicios no taxonómicos, y por otro lado, compraremos conocimiento en economía circular que nos permite hacer un servicio 360. El pasado año adquirimos el 51% de Gesthidro por 13,5 millones, y estamos negociando una inversión directa en Tarragona. En ese tipo de servicios sostenibles directos tenemos entre 40-50 millones de ebitda y el objetivo es que crezca.

¿Cómo lleva el comportamiento del valor en bolsa?

Presento estos resultados y no responde el mercado, es así de imperfecto. Con 150 millones de ebitda estamos en torno a 3,50 y cuando hicimos 80 millones estábamos a 5,20. Por eso hemos optado por la recompra, la mejor inversión que podemos hacer, ya hemos comprado el 12%, teniendo en cuenta que tenemos un núcleo duro de casi el 50% de los accionistas del consejo. Esta situación nos limita la compra de compañías porque se destruye valor al comprar y no podemos crecer. La valoración de la compañía no llega a 600 millones y los analistas nos dan una valoración casi del 100% superior.

'M&A': "Queremos crecer en economía circular y estamos negociando una inversión directa en Tarragona"

¿Se ha planteado salir de cotización o ir a otros mercados?

Evidentemente que lo hemos analizado, pero hicimos un gran esfuerzo para salir a bolsa en 2016 y creo que todo es muy cíclico y hay que esperar. Las compañías más pequeñas tienen una percepción de riesgo mayor y no están de moda, hasta que un gurú diga lo contrario. Confiamos en un cambio de ciclo y trabajamos para atraer inversores nórdicos y recuperar los que teníamos en Londres, antes del Brexit.

¿Qué tal la búsqueda de talento?

Tenemos problemas y por eso hemos creado Bquo, una incubadora de talento en Bilbao, desde donde se desarrollan diferentes proyectos.

Dominion tiene su sede en Bilbao. ¿Qué ventajas aporta este hecho?

Euskadi tiene gran cultura empresarial y una ventaja competitiva en capacidad de gestión. Por eso involucramos a los directivos como accionistas, como incentivo y para generar arraigo a la empresa.

¿Qué opina sobre el nuevo clúster financiero e inversor vasco?

Siempre he pensado que había que recuperar aquel Bilbao plaza financiera con una banca fuerte y una cultura financiera que por diferentes razones, algunas políticas, se ha ido perdiendo. Que Euskadi vuelva a ser un polo tractor financiero e inversor es una buena iniciativa.

Para finalizar, ¿algo que decir sobre la imagen del empresario?

Creo que la gente se mete mucho con lo que gana un empresario y no con lo que gana un futbolista. No lo entiendo, el futbolista gana mucho más y en menos tiempo.