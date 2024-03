Así es como puedes ver 26 canales premium gratis por satélite

En España, la televisión vía satélite es un medio minoritario, de hecho en lo que se refiere a teleoperadoras, tan solo Movistar emite por satélite y en más de una ocasión ha asegurado que van a acabar con este sistema, y unirse al resto de televisiones de pago que emiten a través de la red de fibra óptica.

La televisión por satélite es una muy buena opción para los usuarios en medios rurales, ya que con colocar la antena mirando al cielo es posible recibir señal de televisión, ya sean canales extranjeros, emisiones públicas o lo que queramos.

Como decíamos, las emisiones por satélite en nuestro país están bastante limitadas, pero eso no quita que no podamos recibir canales de otros países, incluso aquellos que son de pago. Y mientras que por norma general para acceder a estos contenidos premium necesitamos tener unas claves de acceso, esto no siempre es así.

Esto es por satélites como el Eutelsat Hot Bird 13E, que acaba de activar la emisión de varios canales de televisión premium en abierto dentro de la frecuencia 10.853-H MHz en su red. Este se une al ya existente Eutelsat Hot Bird 13F para emitir contenidos en abierto, y ambos pertenecen a la compañía satelital suiza Kabelio.

A pesar de que la compañía emite para su país, gracias a la conexión de los satélites cualquiera en España se puede conectar y disfrutar de los 26 canales nuevos que ofrecen en abierto. Lo cierto es que no encontrarás ni canales ni programas nacionales, pero sí un amplio catálogo internacional, principalmente de Reino Unido, Alemania y Francia.

Listado de canales abiertos

BBC One London

BBC Two

BBC Three/CBBC

BBC Four/CBBC

ITV1 London

Canal 4

Canal 5

Canale 5

ITV2

ITV3

ITV4

Film4

TF1

M6 Music

Carac 1

Tele M1

Léman Bleu

RTL9

TeleBärn

Telebasel

Tele 1

TVO

TV Südost

Blue Zoom

Swiss1

Auftanken.tv

Para poder sintonizar estos canales debes cumplir con el requisito de colocar la antena en un lugar despejado y con acceso al cielo. Lo siguiente será buscar el satélite en cuestión, para ello te puedes ayudar de un descodificador o un detector de señal de satélite para encontrarlo y una vez lo tengamos conectarlo para sintonizar estos canales.