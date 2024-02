Adiós a las multas: esta plataforma te dice dónde puede circular y aparcar tu coche en Madrid

Poco a poco las grandes ciudades están buscando formas de reducir el uso de coches dentro de ellas, y desde hace varios años Madrid tiene una normativa que impide que aquellos vehículos más contaminantes puedan circular por la ciudad y en especial por el centro de esta con Madrid 360.

Esta estrategia de sostenibilidad ambiental ideada para reducir las emisiones, contempla una serie de normativas mediante etiquetas distintivas en los vehículos que prohíbe a ciertos de ellos circular por la capital, una medida que ha causado y todavía causa dudas entre los conductores.

Esto es porque según el tipo de coche que tengas y el año que te lo compraste, tu coche es más contaminante que otros, lo que ha hecho que para circular o aparacar en las calles del centro de la ciudad tu vehículo deba de cumplir con las restricciones impuestas en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

A pesar de que la normativa está accesible para todo el mundo, y los criterios son conocidos, todavía a día de hoy muchos conductores son multados por desconocimiento de esta y con el objetivo de facilitar la comprensión de esta normativa y evitar que otros conductores sean sancionados, el Ayuntamiento de Madrid lanzó un apartado web específico para Madrid 360.

Este apartado web, te permite saber fácilmente si tu coche puede circular o aparcar por el centro de Madrid, y si bien está claro que tu coche no podrá ir por Gran Vía, quizás haya otras calles o zonas de la capital sobre las que no estés seguro si puedes pasar o no.

¿Cómo puedo saber si puedo entrar a Madrid con mi coche?

Para poder conocer dónde puede y dónde no puede pasar tu coche, debes ir al apartado de ¿Cómo me afecta? de la web de Madrid 360. Aquí te encontrarás con dos opciones para comprobarlo, por un lado puedes introducir la matrícula de tu coche o directamente pulsar sobre el tipo de etiqueta medioambiental que tiene.

Con cualquiera de las opciones que excojas se te mostrará un resumen de todo lo que puedes y no puedes hacer con tu coche en la ciudad de Madrid, pero ya no solo eso sino que también incluye un mapa interactivo que te señala los límites de la ZBE, dónde están las cámaras que te pueden multar o donde hay parkings públicos por esta zona para que puedas aparcar tu coche.

Para que te hagas una idea de las multas, el hecho de entrar en esta zona (aunque sea por equivocación y solo pases un minuto) está multado con 200 euros, 100 de pronto pago, por lo que antes de coger el cohe te compensa comprobar este mapa.