Estas son las nuevas tarifas de Movistar a partir de enero: año nuevo, precios más altos

La vida está cada vez más cara, no importa el aspecto o sector en el que nos fijemos, la inflación, las guerras y la inestabilidad política en muchos lugares del mundo son los principales causantes de todo ello. Y lo peor de todo es que al final quien lo paga son los usuarios, que se tienen que resignar a pagar más por todo cada año.

Entre los servicios que más han subido en este último año están los operadores de telefonía, ya en 2023 tanto Movistar como Vodafone anunciaron subidas generalizadas en sus tarifas, y por desgracia para sus clientes, la primera vuelve a hacer lo mismo con la entrada del año 2024.

Según hemos podido saber, desde este lunes 15 de enero, Movistar va a subir los precios de algunas de sus cuotas de fibra y móvil. Pero a diferencia de otros años, esta subida de costes no viene con la promoción "más por más", sino que el encarecimiento de una parte de su catálago de servicios es necesario. según aseguran desde la compañía, para garantizar un servicio con mayor calidad y cobertura.

La compañía ya ha comenzado a informar a sus clientes de estos cambios en la tarifa de miMovistar:

miMovistar Max : sube de 57,90 a 59,90 euros al mes (incremento de dos euros).

: sube de 57,90 a 59,90 euros al mes (incremento de dos euros). miMovistar ilimitado : sube de 74,90 a 76,90 euros al mes (incremento de dos euros).

: sube de 74,90 a 76,90 euros al mes (incremento de dos euros). miMovistar ilimitado x2 : sube de 90,90 a 93,90 euros al mes (incremento de tres euros).

: sube de 90,90 a 93,90 euros al mes (incremento de tres euros). miMovistar ilimitado x4: sube de 120,90 a 123,90 euros al mes (incremento de tres euros).

Aunque las subidas no se queda ahí, ya que la cuota del paquete básico del Movistar Plus+ pasa de 11 euros al mes a 12. A su vez las tarifas sólo móvil y sólo fibra de Movistar incrementarán su precio hasta dos euros al mes mientras que las antiguas tarifas Fusión con Movistar Plus+ subirán cuatro euros al mes.

Pero esto no se acaba aquí, y a partir de este lunes el establecimiento de llamada en Movistar en las líneas móviles de pago por uso pasa de ser de 40 a 50 céntimos.

Debido a que estos cambios son en las condiciones, todos los usuarios podrán darse de baja sin ningún tipo de problema o penalización. Y en el caso de que algún usuario tuviera contratado algún tipo de promoción, estos cambios no se le aplicarán hasta que finalice el contrato de la oferta.