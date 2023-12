Movistar estrena en España la super fibra FTTR para el hogar

Movistar pone a la venta el próximo lunes una oferta comercial inédita en España: la fibra óptica hasta la habitación, comercialmente conocida como FTTR (Fiber to the Room). Con esta propuesta tecnológica, la teleco pretende responder a las crecientes necesidades de ultraconectividad en los hogares, donde suelen coincidir múltiples usuarios de forma concurrente y donde el ancho de banda no debería ser un bien escaso. Entre otros detalles, este tipo de conexión ofrece tránsitos de datos simultáneos de un giga (1 Gbps), mínima latencia, máxima velocidad y monitorización continua a todas horas.

Movistar asegura que su nueva propuesta se denominará Fibra FTTR Movistar e inicialmente estará disponible para los abonados de Fusión y miMovistar en las comunidades de Madrid y Barcelona para luego extenderse en todo el territorio nacional. El servicio está llamado a "revolucionar la conectividad en el hogar" al asegurar una cobertura total en cada rincón del hogar, explica la teleco a través de un comunicado. La nueva super fibra tiene un coste de 9,90 euros al mes (IVA incluido) independientemente del paquete contratado, más una cuota de alta de 120 euros.

A grandes rasgos, la instalación de este servicio conecta varios puntos de acceso WiFi secundarios mediante un cable de fibra óptica transparente y flexible. Según apunta Movistar, se trata de un hilo ultrafino, prácticamente invisible, que garantiza la máxima velocidad, calidad y continuidad de la señal. Su instalación no requiere obras ya que se adhiere a cualquier superficie, resultando casi imperceptible para la vista, sin afectar a la estética del hogar. Esta conectividad, añade la teleco, resulta "idónea para todo tipo de hogares, pero particularmente para los medianos y grandes, con distribución compleja o con un interés pronunciado en prestaciones avanzadas de red (teletrabajo, gamers...)".

Óscar Candiles, director de B2C de Telefónica España, ha explicado a través del mismo comunicado que "'Fibra FTTR Movistar' llega para brindar una experiencia de conectividad como nunca antes la habíamos imaginado, llevando todo el potencial de nuestra fibra hasta cualquier habitación de un hogar, siempre a máxima velocidad, con una cobertura total y una estética impecable. Es una solución pionera que responde a la demanda de los usuarios de ultra conectividad en todos los rincones de su casa para poder estudiar, trabajar, jugar, ver series o películas… con calidad máxima y sin puntos débiles de cobertura WiFi".