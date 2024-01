Para coches o armamento: así son los 'legacy chips', el as en la manga de China que inquieta a EEUU

El desarrollo de los chips trae de cabeza a EEUU y China, potencias que pugnan por dominar este elemento integrado en productos como smartphones, coches eléctricos o misiles teledirigidos. En este contexto, Washington ha tejido, con la ayuda de sus aliados, una red de sanciones limitar la capacidad china en la creación de chips. Sin embargo, el Mate 60 Pro de Huawei contiene un chip -elaborado por SMIC- que, teóricamente, ninguna firma china podía elaborar. Ello ha alarmado a Estados Unidos, que busca ahora nuevos mecanismos para detener el avance chino en este campo. Así las cosas, la Cámara de Representantes ha remitido una carta en la que le pide a la Casa Blanca contrarrestar la dominación china de los chips de anteriores generaciones, también denominadas 'legacy' chips.

Los miembros de la Cámara de Representantes Mike Gallagher -republicano, director del Comité de dicho organismo encargado del Partido Comunista Chino- y Raj Krishnamoorthi -demócrata- han remitido una carta en la que piden más esfuerzos para atajar el dominio chino en la fabricación de chips de anteriores generaciones (conocidos como 'legacy' chips, en inglés) que son esenciales en numerosos sectores de la economía estadounidense. Para ello, ambos miembros de la Cámara sugieren el empleo de potenciales aranceles.

Así lo indica el texto, según informa The Wall Sreet Journal, el cual demanda a los secretarios de la oficina de Comercio de EEUU (U.S. Trade Representative office, en inglés) y del Departamento de Comercio a emplear "todas las instituciones comerciales" o a desarrollar nuevos mecanismos para blindar la cadena de suministro de los chips de anteriores generaciones. Según Gallagher y Krishnamoorthi, el gigante asiático podría establecer un dominio en dicha cadena y socavar, posteriormente, la capacidad de producción de sus rivales. Y no es una amenaza vacía. Pekín está, por ejemplo, arrasando con la industria europea y estadounidense de paneles solares.

Según la CHIPS and Science Act aprobada en 2022, los 'legacy' chips son aquellos chips producidos con tecnología de 28 nanómetros o superior. Tal es la descripción actual, ya que ella va cambiando conforme a la Ley de Moore, la cual indica que el número de transistores se duplica cada dos años, incrementando su potencial y disminuyendo el tamaño de los semiconductores.

La preocupación en Estados Unidos sobre el desarrollo de China en este ámbito es lógica si se tiene en cuenta que este tipo de chips se emplean en microprocesadores empleados en la producción de automóviles, aviones, electrodomésticos, redes de banda ancha, dispositivos médicos y sistemas militares. Es decir, que los 'legacy' chips tienen un rol central en la economía manufacturera de EEUU, por lo que cualquier disrupción en su disponibilidad impacta negativamente en el sector y en las actividades económicas posteriores. Se trata, pues, de un asunto de seguridad nacional, tal y como señaló Gina Raimondo, secretaria de Comercio, en diciembre del año pasado.

Parece que, ante la avalancha de sanciones occidentales, China ha optado por potenciar su capacidad en este tipo de chips. Según datos de TrendForce, la capacidad global de producción de tecnologías como los 'legacy' chips aumentará del 31% en 2023 al 39% en 2027. Por otro lado, la concentración mundial de producción de tecnologías avanzadas, como los microchips de 14 nm, caerá del 8% en 2023 al 6% en 2027.

Paralelamente, y a pesar de las sanciones, China tiene previsto comenzar la actividad en 18 nuevas fábricas de chips, las cuales incrementarán su capacidad de producción en un 12%. Este plan se enmarca en el paquete de 143.000 millones de dólares que China comenzó a preparar tras la aprobación de la Inflation Reduction Act en agosto de 2022.

Por otro lado, hay que señalar que una hipótesis para explicar cómo Huawei ha integrado un chip avanzado de 7 nanómetros en su Mate 60 Pro es el uso de chips de anteriores generaciones. Es decir, que la carta de los dos congresistas puede estar motivada por el temor a que China logre fabricar chips avanzados a partir de semiconductores antiguos. Así las cosas, parece que 2024 será un año clave para la guerra de los chips entre EEUU y el gobierno de Xi Jinping.