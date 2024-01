Tres novedosos y futurísticos dispositivos que han presentado ya en el CES 2024

El Consumer Electronic Show (CES), que se celebra entre el 9 de enero hasta el 14 del mismo mes en Las Vegas (EEUU) es uno de los eventos tecnológicos más importantes que hay y donde las compañías tecnológicas y fabricantes de dispositivos aprovechan la exposición para mostrar todos los nuevos proyectos en los que están trabajando yq ue van a ir lanzando a lo largo del año.

Por esa razón hay mucha expectación alrededor de todo lo que puede salir del CES, y es que todos los años este evento no defrauda ya que se presentan algunos productos muy interesantes y curiosos de empresas como Samsung, LG, Sony, ASUS, NVIDIA o DELL entre muchas otras.

Esta feria englobará hasta 41 categorías de productos diferentes de electrónica de consumo, donde este año destacarán los apartados de Inteligencia Artificial (IA), Realidad Virtual (RV) y Realidad Aumentada (AR), ciberseguridad, salud digital y demás productos de hardware para nuestras tareas y actividades del día a día.

Y aunque este es tan solo el primer día, ya conocemos algunos de los dispositivos más interesantes que van a llegar a esta feria tecnológica, a continuación hemos seleccionado tres.

Durante el CES 2024, la compañía surcoreana ha presentado la que es la primera pantalla MicroLED transparente del mundo, que rompe con todo lo que conocíamos hasta ahora, debido a que se puede ver el otro lado.

Debido a los avances tecnológicos, Samsung ha logrado crear una pantalla que según los asistentes ofrece imágenes de alta calidad que dan la sensación de estar frente a un holograma. Según un portavoz de Samsung, debido a que estas pantallas tienen más brillo, se ven menos afectadas por la luz ambiental.

Got to see this hologram box in person. It's dope #CES2024 pic.twitter.com/zLtD1FE2YG