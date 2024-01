Un niño de 13 años logra "ganar" al Tetris y se convierte en la primera persona en hacerlo de toda la historia

La variedad de videojuegos que existen hoy en día es algo increíble, ya que puedes encontrar títulos de todas las temáticas que te puedas imaginar, con retos y misiones nunca antes vistos y una calidad de gráficos sin precedentes. Sin embargo, hay algunos juegos que por muchos años que pasen van a seguir siendo los favoritos de los usuarios, y sin ni siquiera tener que actualizarse, y sin duda uno de los más destacados y preferidos en toda la historia de los videojuegos es el Tetris.

El Tetris es un videojuego diseñado en 1984 en la Unión Soviética, que quien para no lo sepa tienes que rotar y encajar unos bloques de diferentes formas que van cayendo, de manera que no queden espacios entre ellos.

A pesar de la evolución de este sector, este juego apenas ha recibido cambios o actualizaciones, no obstante, sigue siendo un jeugo muy popular y conocido por todo el mundo, sin importar la edad. Y aunque este juego ha pasado de generación en generación, hasta hoy nunca nadie había logrado "ganar".

De hecho, llegar a la denominada "pantalla de la muerta", que es cuando el juego falla debido a que llega a sus límites funcionales, se pensaba que se era imposible. Sin embargo, antes de que se acabara el 2023 ocurrió "el milagro" de las manos de un niño de 13 años.

Este joven, conocido como Blue Sciti en sus streams es un conocido jugador de Tetris en las competiciones online que existen de este juego, y acaba de lograr un hito para la historia del Tetris que nadie en sus 40 años de historia había logrado antes.

Lo cierto es que hasta el logro de este niño, no se sabía muy bien dónde estaba el límite del Tetris. Sabemos que los desarrolladores del juego llegaron hasta el nivel 30 en su diseño, pero pensaban que nadie nunca lo iba a alcanzar, aun así, si superabas dicho nivel los jugadores podían seguir haciendo el puzzle, pero comenzaba a haber errores como visualización incorrecta y cosas similares.

El joven que por suerte estaba grabando la partida, había alcanzado el nivel 157, con un total de 1.510 líneas, hasta que en un momento se aprecia como la pantalla se congela, llegando así a la "pantalla de la muerte".

Su reacción lo dice todo, ya que no puede contener la emoción y no para de repetir cosas como "¡oh, Dios mío!", "¡Sí!", "Me voy a desmayar". No sabemos que es más impresionante, si que nadie nunca hubiera "ganado" al Tetris o que haya tenido que ser un niño de 13 años el que haya tenido que hacerlo 40 años después desde que se lanzara.