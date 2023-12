'The New York Times' demanda a ChatGPT y Microsoft por usar sus textos sin permiso para entrenar a 'bots'

OpenAI y Microsoft han sido demandadas por The New York Times Company, empresa que edita el conocido diario neoyorquino, por usar de forma ilegal millones de artículos e investigaciones del periódico. Estos estaban protegidos por derechos de autor y según se recoge en la denuncia, fueron usados por las citadas empresas como entrenamiento de servicios de inteligencia artificial.

'The New York Times' ha presentado la demanda este miércoles 27 de diciembre ante el Tribunal Federal del Distrito de Manhattan. El medio estadounidense asegura que sus artículos publicados se utilizaron por OpenAI, empresa de ChatGPT, y Microsoft para entrenar chatbots automatizados.

Han mostrado su malestar ya que estas herramientas de Inteligencia Artificial son actualmente competencia para 'The New York Times' como fuente de información confiable. La propia editora del medio sostiene: "El uso ilegal del trabajo del Times por parte de los demandados para crear productos de inteligencia artificial que compitan con él amenaza la capacidad del Times para brindar ese servicio". Se trata de "una violación de los derechos de autor en términos de contenidos y labor periodística".

El medio de comunicación denuncia que tanto Copilot (antes Bing Chat) de Microsoft y ChatGPT de OpenAI "buscan aprovecharse de la enorme inversión del 'Times' en su periodismo usándolo para crear productos sustitutos sin permiso ni pago". Además, muestran que se le puede pedir al buscador Bing, de Microsoft, que copie párrafos enteros de noticias del Times, que requiere una suscripción para leer gran parte de su contenido.

En la demanda no se específica ninguna indemnización pero sí se puede leer que el objetivo de esta denuncia es responsabilizar a los acusados "por los miles de millones de dólares en daños legales y reales" por la copia y uso ilegal de sus artículos. Exigen una orden para que estas empresas dejen de utilizar su contenido y destruyan los datos que tienen ya recopilados. En el documento se puede leer los siguiente: "Si The Times y otras organizaciones de noticias no pueden producir y proteger su periodismo independiente, habrá un vacío que ninguna computadora o inteligencia artificial podrá llenar".

Una denuncia que contrasta con los acuerdos de Axel Springer con OpenAI

Esta demanda choca con los acuerdos de contenido a los que llegaron algunos medios de comunicación como el alemán 'Axel Springer' o Associated Press (AP) con OpenAI. Este le permite a OpenAI incorporar en sus productos, incluido ChatGPT, artículos de las publicaciones que son propiedad del conglomerado mediático alemán, que publica los medios Politico, Business Insider o Bild, a cambio de una tasa.

Los modelos de Inteligencia Artificial que impulsan ChatGPT y Copilot de Microsoft fueron entrenados durante años con contenido que había en Internet, creyendo que podían usarlo sin tener que pedir autorización no pagar a las fuentes de origen.