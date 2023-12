Qué ha pasado entre Elon Musk y Disney: el motivo por el que ha eliminado su app de todos los Tesla

No es ningún secreto que Elon Musk tiene opiniones que podemos considerar como polémicas, incluso hay veces que lo que dice no es el problema, sino que cómo lo dice es cuando empieza a chirriar. Y desde que compró Twitter, que hace unos meses rebautizó como X, da la sensación que las controversias no dejan de acompañarle.

Los comentarios fuera de lugar por parte de Elon Musk se han multiplicado mucho en el último año en X, la supuesta libertad de expresión con la que se abandera el magnate ha hecho que en muchas ocasiones saque los pies del tiesto más de lo que debería, y aun sin saber si lo que dice es realmente lo que piensa, la fuga de anunciantes de la red social y la caída en popularidad de Musk, están perjudicando mucho a sus negocios.

Las disputas entre Elon Musk y Disney, más en concreto con el CEO de la compañía Bob Iger, nacieron después de que el dueño de compañías como Tesla o Space X comentase desde su perfil personal de la red social que también es de su propiedad, que existían algunas "comunidades judías que fomentan el odio contra los blancos".

Lo cierto es que al ver la repercusión que tuvieron sus palabras, se retractó y en un movimiento muy poco habitual en él aseguró que este había sido "uno de los comentarios más tontos que había hecho en la plataforma". Aun así, este tipo de comentarios pasan factura, y a pesar de las disculpas muchos anunciantes de X, como es el caso de Disney, decidieron retirar su publicidad para no verse relacionado con X o Musk.

Esta decisión no le gustó nada a Musk, y después de criticar a Disney por ello, acabamos de saber que ha decidido dar un paso más allá en esta venganza contra la compañía. Y es que como ha detectado esta cuenta dedicada a actualizaciones de Tesla, la compañía de coches eléctricos donde Musk también es CEO ha decidido retirar la app de Disney+ de todos los vehículos de la compañía.

?Tesla removes Disney+ app from vehicles pic.twitter.com/rlR0vGvAoY — Tesla Software Updates (@TeslaSoftUpdate) December 18, 2023

Por si no lo sabías entre todas las herramientas y funciones que ofrece Tesla está la pantalla integrada que ofrece acceso a todo tipo de apps, entre las que se incluyen las plataformas de streaming para ver películas y series dentro del coche.

Tesla tenía instalada de forma predeterminada la app de Disney +, pero a partir de ahora este ya no será el caso, y la app ya no está disponible. Por suerte para aquellos que quieran seguir usando dicha plataforma, lo podrán hacer si se conectan desde el navegador del coche, aunque es verdad que el proceso es un poco más largo y tedioso.