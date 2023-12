Así es como podrás crear tus propios Stickers generados con IA en WhatsApp

WhatsApp es la app de mensajería instantánea número uno en el mundo, con más de 2.000 millones de usuarios registrados, en esta plataforma se envían miles de millones de mensajes todos los días a todas horas ya que esta app propiedad de Meta se utiliza en todos los ámbitos imaginables, desde usos personales hasta los laborales.

Pero el éxito de WhatsApp no viene solo porque es gratis y tiene una interfaz muy sencilla que hasta las personas más mayores o aquellas con conocimientos tecnológicos más reducidos pueden aprender a utilizar con facilidad.

Pero esta app, hermana de otras como Facebook, Instagram y la recientemente incorporada a Europa, Threads, es mucho más que una app que permite enviar mensajes, ya que dentro de dicha plataforma los usuarios también pueden enviar notas de voz, vídeos, fotos y stickers.

Los stickers (pegatinas) son imágenes o elementos gráficos que tratan de resumir en una foto una emoción, sentimiento o pensamiento en una conversación. Son bastante parecido a los emoticonos, pero ha diferencia de estos pueden usar imágenes reales y tienen un toque personal o diferencial y normalmente tienen intenciones cómicas.

En el poco tiempo que llevan existiendo, los stickers se han vuelto el formato favorito de muchos usuarios, ya que los utilizan cada día, y tienen el añadido que con ciertas apps puedes crear los tuyos propios. No hay dudas de que los stickers son todo un éxito y por esa razón WhatsApp ha decidido introducir una función para crear stickers dentro de su propia app.

Pero esta no es como el resto de apps que puedes encontrar normalmente, sino que la nueva herramienta de stickers de WhatsApp te permite usar la Inteligencia Artificial (IA) para que te genere el sticker. De esta manera, el usuario con un simple comando o promt puede crear un nuevo sticker y compartirlo.

Level up your chats with AI stickers.



Don't look for the perfect sticker—create it. Just imagine, type, and your custom AI sticker is ready to send in seconds. pic.twitter.com/5jmN055mUK