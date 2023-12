Cómo programar una felicitación navideña múltiple en WhatsApp: iOS y Android

Con las redes sociales, la comunicación se ha simplificado mucho, ya que ahora es tan rápido, sencillo y económico (es gratis) escribir un mensaje a alguien que quien no lo hace es porque no quiere. Aunque lo cierto es que no es siempre así, y hay ocasiones en la que no envías un whatsapp o un mensaje directo porque no te dá para más, y no puedes estar siempre atendiendo a todo el mundo.

Con la llegada de las fiestas navideñas es normal que se junten las felicitaciones por estas fechas a nuestros amigos, familiares, compañeros de trabajo o de cualquier actividad o deporte que practiquemos. Y mientras todo el mundo tiene sus personas más importantes, y las cuales de verdad queremos enviar un mensaje para desearle una feliz navidad y un próspero año nuevo, tampoco queremos quedar mal con los otros.

Al final, entre todas las apps y plataformas que hay, WhatsApp es la preferida para enviar este tipo de felicitaciones, y a pesar de que el servicio propiedad de Meta está repleto de funciones y herramientas que mejoran la experiencia del usuario, parece que a Zuckerberg todavía no le ha surgido la necesidad de incorporar un apartado para programar mensajes.

Aun así, te vamos a enseñar a cómo programar mensajes, en este caso para felicitaciones navideñas desde WhatsApp para tanto iOS como Android.

Programar mensajes en WhatsApp para iOS

En el caso de que tengas un iPhone, programar una felicitación navideña en WhatsApp va a ser muy sencillo, ya que no tienes que descargar ninguna app externa ni nada, ya que ya tienes la app de 'Atajos' instalada de forma predeterminada en tu teléfono.

Abre la app de Atajos y busca el apartado de Automatización. Pulsa sobre Crear automatización personal y escoge el día y la hora en la que lo quieres programar. Donde pone texto, escribe el mensaje que quieras enviar. En la parte inferior busca el apartado que pone WhatsApp, y aquí deberás seleccionar Enviar mensaje y seleccionar los Destinatarios. Una vez ya hemos seleccionado a quién querremos que le llegue confirmamos nuestra elección, y el mensaje ya estaría programado.

Programar mensajes en WhatsApp para Android

Por desgracia en Android no hay una app preinstalada que nos permita hacer esto, por lo que tenemos que acudir a la tienda de apps Play Store y buscar la app de Wasavi. Una vez descargada y para poder programar mensajes deberás darla permiso para menús flotantes, habilitar el servicio Wasavi y acceso a contactos.

Abre la app y busca el icono de + y seleccionar la opción de Programar mensaje. Aquí deberás elegir el o los destinatarios del mensaje, y establecer la fecha y hora a la que quieres que se envíe. Esta app te permite enviar fotos y otros archivos adjuntos al mensaje, e incluso te permite mandarte un recordatorio justo unos minutos antes de enviarse para confirmar que lo quieres hacer.

Para Android, existen muchas otras apps, aunque sin duda Wasavi es una de las mejores opciones a tener en cuenta.