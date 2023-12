El Gobierno francés prohíbe el uso de WhatsApp y otras apps a sus ministros: esta es la polémica razón

La caza por parte de los gobiernos a la app china TikTok es algo conocido y muy extendido en occidente, pero hasta ahora, esta había sido la única app señalada por las autoridades. Esto ha sido hasta que hace unos días, la primera ministra Élisabeth Borne envió un comunicado interno para lo ministros en los que les pedía eliminar de sus teléfonos móviles las apps de WhatsApp, Signal y Telegram, tanto a ellos como cualquier miembro de su equipo.

La seguridad y privacidad se han convertido en dos pilares fundamentales en la era digital, ya que nuestra identidad en línea es muy vulnerable si nuestros datos personales o bancarios quedan expuestos. Por esa razón todos los servicios, plataformas y apps añaden medidas de seguridad en cada actualización y trabajan para reforzar este aspecto siempre que pueden.

No obstante, siempre hay algunas que trabajan más en este tipos de aspectos que otra, o que por lo menos tienen unos estándares más altos, lo que las hace un mejor opción para tu ciberseguridad. Pero parece que los principios de seguridad de las apps utilizadas por miles de millones de usuarios en todo el mundo, como son WhatsApp, Telegram o Signal, no son suficientes para el Gobierno francés.

Es cierto, que en muchas ocasiones se ha cuestionado algún que otro aspecto de los niveles de protección de WhatsApp, pero en lo que se refiere a las otras dos, sorprende que se cuestione su nivel de protección. Y es que como ha recogido el medio francés Le Point, la primera ministra Élisabeth Borne envió una circular interna dirigida a los ministros, secretarios de Estado, jefes de gabinete y miembros de gabinetes en la que les instaba a dejar de usar estas apps.

A cambio, recomendaba la instalación de la app francesa Olvid. "Para contrarrestar las amenazas que surgen del uso de estas aplicaciones, la empresa francesa Olvid ha desarrollado una mensajería instantánea que garantiza la protección de los datos de sus usuarios gracias a un directorio descentralizado y a un sistema de extremo a extremo manteniendo la misma funcionalidad que las aplicaciones actuales." explica en dicho comunicado.

Los miembros de dicho gobierno tendrán que llevar a cabo estos cambios "a más tardar el 8 de diciembre de 2023" y por ahora cuenta con el apoyo total del ministro de Asuntos Digitales, Jean-Noël Barrot, quien asegura que lleva usando dicha app desde julio y que es el servicio "más seguro del mundo".

Como era de esperar, las compañías que han sido señaladas por el gobierno francés (Meta, Singal y Telegram) han mostrado su rechazo frente a esta decisión, y Meredith Whittaker, presidenta de Signal ha salido en su cuenta de X personal diciendo que "Esta afirmación no está respaldada por ninguna prueba y es peligrosamente engañosa, sobre todo viniendo del Gobierno. Si quieres utilizar un producto francés, ¡adelante! Pero no difundas información errónea en el proceso".

