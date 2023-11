La razón por la que el "iMessage para Android" fue eliminada de Play Store en menos de 24 horas

En lo que se refiere a la telefonía, Apple es el referente al que todos quieren copiar, lo que pasa es que hay veces que algunas compañías llevan esta obsesión demasiado lejos y luego pasan cosas como les ha ocurrido al fabricante de smartphones con sede en Londres (Reino Unido) Nothing Phone.

Por si no los conocías, Nothing es una empresa tecnológica que nació en 2020 y en poquito tiempo a conseguido asentarse en un poblado mercado de smartphones con intención de ser el nuevo "asesino del iPhone". Lo cierto es que todavía están muy lejos de conseguir tal hito, pero aun así su futuro es brillante, a no ser que repitan errores como el que acaban de cometer.

Esto es porque la compañía presentó el pasado 14 de noviembre su nueva app Nothing Chats, un servicio de mensajería instantánea que prometía a los usuarios de Android una app que les iba a permitir comunicarse mediante iMessage, el sistema de mensajería propio de Apple que solo está disponible para sus productos.

Este objetivo es algo que muchos han intentado replicar, pero al ser un producto de Apple era prácticamente imposible, aun así desde Nothing aseguraban que lo habían conseguido. Sin embargo, después de tan solo 24 horas estando disponible en la tienda de apps de Android, Play Store, han decidido retirarla.

¿Por qué han eliminado Nothing Chats de la Play Store?

La razón es muy sencilla, y es que esta app era un peligro para la seguridad y privacidad de los usuarios que la quisiesen usar. Para poder comunicarse con usuarios de iOS, aquellos que tenían la app de Nothing Chats descargada tenían que introducir su nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de ID de Apple (y, en el caso de no tener una, deben crearla).

Esto es esencial porque Nothing Chat, se conectaba con transmisores de Apple que enviaban el mensaje a dispositivos de iOS y como hemos dicho antes, iMessage solo funciona con productos de la compañía. Pero claro, iniciar sesión con tu ID de Apple en un dispositivo desconocido que no te pertenece y que ni siquiera sabes dónde se encuentra, es una malísima idea.

Esto es básicamente porque con estas credenciales se puede acceder a la cuenta del usuario y tener un control total sobre ella. Además, a las horas de lanzarse en la tienda de apps, se demostró la falta de protección que tenían los mensajes, donde el cifrado de extremo a extremo era inexistente, permitiendo que tanto los empleados como cualquiera que quisiese pudiera acceder a las comunicaciones.

Después de que todas las vulnerabilidades de la app se hicieran públicas, Nothing decidió eliminar su aplicación de Google Play Store "para corregir algunos errores", pero nuestro consejo para los usuarios es que aunque vuelva a salir, es recomendable no descargar esta plataforma o ninguna que ofrezca un servicio similar.

Y en el caso de que quieras usar iMessage, tienes dos opciones, comprarte un iPhone o esperar a que Apple permita la comunicación entre otros sistemas, cosa que llegará en 2024.