¿Cómo afecta el móvil a los adolescentes? Padres se unen contra los 'smartphones' hasta los 16 años

El debate sobre el uso y abuso de las pantallas y la edad adecuada para comprar el primer móvil no hace más que crecer conforme se han convertido en dispositivos onmipresentes en la vida diaria, y en Cataluña un grupo de padres se han unido -irónicamente, a través de la creación de un grupo de WhatsApp- para reivindicar que los adolescentes no dispongan de smartphone propio hasta los 16 años.

La iniciativa Adolescència Lliure de Mòbil surgió el pasado 28 de septiembre entre padres de alumnos del barrio del Poblenou de Barcelona, con la idea de "hacer un poco de piña" y concienciar sobre el uso de los smartphones entre los adolescentes, y concretamente cuando entran en el instituto.

El catalizador fue un programa de TV3 sobre la influencia del fácil acceso a contenido pornográfico en edades tempranas, y también después de que varios alumnos de los institutos de la zona recibieran una invitación por el móvil para añadirse a un grupo de WhatsApp donde les enviaban "vídeos porno y de violencia sexual bastante bestias", explicó a Europa Press una de las impulsoras y portavoz de Adolescència Lliure de Mòbil, Elisabet Garcia.

Reivindican no normalizar que un niño de 12 años tenga que tener un móvil porque empieza el instituto y ya va solo a clase, y que los padres "no tengan la presión social de dar los móviles a los niños a esta edad", ya que recuerdan que, según los expertos, la edad para hacerlo debe ser los 16 años.

Sin embargo, según una encuesta realizada en octubre por la multinacional de ciberseguridad Kaspersky con motivo del Mes Europeo de la Ciberseguridad, un 31% de los niños catalanes tiene su primer dispositivo con menos de 11 años.

La iniciativa para retrasar esta edad, que ya se está extendiendo por el resto de España, está impulsando acciones como charlas y encuestas para sensibilizar sobre cómo educar a los menores en el uso de los móviles, ya que avisan de que, según les han explicado profesores que se han puesto en contacto con ellos, los smartphones son la "fuente principal de conflictos en los institutos".

Insisten en que el objetivo no es prohibir el móvil sino "retrasar la edad" para usar por primera vez el móvil inteligente, y educar antes a los niños sobre temas que se encontrarán en redes sociales y en Internet, como por ejemplo contenido sexual.

Así, abogan por alternativas como el teléfono sin Internet, para "poder localizar al niño y saber que ha salido de clase y ha llegado a la extraescolar", o un reloj con algunas aplicaciones pero sin llegar a ser un teléfono inteligente.

Prohibición en horario escolar

Preguntada por el anuncio de la Consejería de Educación y el Consell Escolar de Catalunya (CEC) de dar orientaciones a los centros educativos a partir de enero sobre cómo deben regular el uso del móvil en el ámbito educativo a partir del próximo curso, García lo considera "insuficiente".

A su juicio, el departamento debe regular de forma clara el uso del móvil en el ámbito educativo, ya que dejar esta decisión a los centros "puede abrir la puerta a crear desigualdades entre institutos" y que en unos se prohíba mientras que en otros no. De hecho, actualmente ya hay centros que tienen vetado el uso del móvil en clase y en el recreo.

"En los centros educativos los niños se deben concentrar, y tener un smartphone no les aporta nada. Se tendría que restringir el uso en los centros y dotarlos de recursos para hacerlo", como tener taquillas donde dejar los dispositivos, añade.

En línea similar se ha manifestado también el Ayuntamiento de Barcelona, pidiendo a la Generalitat prohibir el uso de los móviles en los colegios, como ya han hecho otras comunidades autónomas.

Qué dicen los expertos

Pediatras y pedagogos catalanes han alertado de los efectos del smartphone en niños y adolescentes tanto a nivel físico como psicológico y social, y han abogado por más concienciación y por hacer "acompañamiento" en la entrada al mundo digital.

En una entrevista de Europa Press, el vicepresidente de la Societat Catalana de Pediatria, de la Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya, Ramon Capdevila, ha afirmado que "hay evidencias científicas de la relación entre el uso excesivo del móvil con el surgimiento de ciertas patologías en los niños".

A nivel físico, ha asegurado que los niños hacen "menos actividad y pasan más rato en el sofá", lo que puede favorecer la obesidad, problemas de articulaciones y la miopía.

En el ámbito emocional, Capdevila ha asegurado que, aunque las herramientas digitales sirven para facilitar las relaciones, pueden llevar también al "aislamiento social, a la soledad y tristeza y a dudas sobre la imagen corporal", por lo que ha apostado por una mayor concienciación en el uso de estos dispositivos.

Por otro lado, el miembro de la Comisión de Pedagogía y Escuela del Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya, Joan Gamero, ha explicado que, a nivel pedagógico, el móvil "no compensa, porque hace que los alumnos no estén tan pendientes y que prioricen esta actividad y no otras como las relaciones personales o convivir".