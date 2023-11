Los Beatles se convierten en los 'BIAtles': recrean la voz de John Lennon en su nuevo tema con IA

No importa la edad que tengas, la Inteligencia Artificial (IA) tiene algo que ofrecerte, ya sea para restaurar fotos antiguas, para escribir una carta o incluso para volver a sentir que tienes al lado a una persona que ya no está entre nosotros. Esto último es lo que han hecho los Beatles, que a falta de su cantante principal han acudido a esta tecnología para ayudarles.

Originalmente la mítica banda inglesa "The Beatles" (Los escarabajos) estaba compuesta por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. En la actualidad tan solo McCartney y Starr, siguen con vida, pero eso no les ha impedido seguir activos en el mundo musical.

Lo cierto es que sustituir a un guitarrista, como Harrison, no es tan complicado, el problema es el cantante principal, ya que al cambiar de persona se cambia la voz y se pierde una gran parte de la esencia del grupo. John Lennon tenía una voz bastante reconocible, y aunque seguro que hay cantantes capaces de imitarle bastante bien, nunca podría ser lo mismo.

Pero para eso mismo esta la tecnología, ya que todos los avances son para mejorar y facilitar nuestra vida, y justamente la IA ha ayudado a los Beatles con su último tema, que acaba de salir 'Now and Then'.

'The BIAtles'

Todo comenzó en los años 70, donde John Lennon (todavía vivo) compuso la canción 'Now and Then' y donde grabó una demo cantando y tocando el piano. Décadas más tarde y tras su muerte, la mujer de Lennon, Yoko Ono, entregó a los sobrevivientes del grupo dicha demo y llegaron al acuerdo de esperar a que la tecnología avanzase para poder separar la voz del piano y poder usar esta canción.

Aquí es donde entra en acción la IA, con un sistema de aprendizaje de audio automático desarrollado por el director Peter Jackson y su productora WingNut Films para el documental 'The Beatles: Get Back'.

Vídeo YouTube

Este software es capaz de aislar y mezclar la instrumental con la voz, permitiendo al resto de la banda ir al estudio y componer un tema completo. El resultado lo puedes comprobar tú mismo, ya que el pasado 2 de octubre el grupo sacó esta novedosa canción. ¿Qué opinas?