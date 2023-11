¿Qué es 'Humane Ai Pin'? Todos los detalles del gadget que promete matar a los móviles

Quien piense que ya todo está inventado es que no conoce la condición humana ni tampoco se imagina las posibilidades del 'Humane Ai Pin'. Que se lo pregunten a Imran Chaudhri y Bethany Bongiorno, principales ejecutivos de Humane.inc, posiblemente la startup más seductora del mundo, gracias a la invención de un pequeño dispositivo, considerado por la revista 'Time' como el mejor invento de 2023 y que llegará al mercado el próximo 8 de noviembre con un precio próximo a los mil dólares (943 euros). Pese a ello, la lista de espera de interesado ya echa humo en la página web de la compañía.

El 'Humane Ai Pin', recuerden bien ese nombre, es un pequeño colgante magnético que debe colocarse en la pechera de la camisa o en la solapa de la chaqueta, como si fuera una insignia o el escudito metálico del equipo de fútbol. A grandes rasgos, el artilugio consta de tres grandes elementos: un proyector láser, para convertir en una pantalla la palma de la mano, una mesa, el asiento trasero de un vehículo o cualquier otra superficie cercana; un micrófono con cámara de 360 grados, aderezado con decenas de microsensores; y un superchip de Qualcomm, para conectar mediante Internet con los servidores de inteligencia artificial de las versiones más avanzadas de Chat GPT. Todo el conjunto se integra en una pequeña carcasa del tamaño del dedo pulgar.

Pero antes de avanzar en el gadget conviene volver la mirada hacia sus inventores. La referida pareja, marido y mujer, se cansó hace mucho tiempo de la dependencia esclavizante de la pantalla. Dicho y hecho, abandonaron el trabajo que compartían en Apple y se pusieron a diseñar hace cinco años un gadget capaz de matar al smartphone… pero sin renunciar a sus prestaciones. Ella era directora de ingeniería de software de iOS y madre del primer iPad y él sumaba 20 años pariendo patentes para la compañía de la manzana, entre ellas el gesto de deslizar un dedo hacia arriba sobre la pantalla del iPhone para salir de las aplicaciones.

Con la convicción de que la inteligencia artificial es el mejor arma para jubilar los móviles y sus paneles luminosos, Humane.inc lleva recaudada más de 230 millones de dólares, los cien millones últimos la pasada primavera. Su misión consiste en "ofrecer la próxima era de la informática móvil personal" y con semejante objetivo se ha granjeado el apoyo entusiasta de inversores como Sam Altman, fundador de Open Ai (compañía propietaria de Chat GPT) y de Hico Capital (brazo inversor estadounidense de SK Networks). Los anteriores atrajeron a la empresa a otros gigantes tecnológicos como Qualcomm, Microsoft, la automovilística Volvo, LG Technology y los fondos Top Tier Capital, Hudson Bay Capital, Socium Ventures, Kindred Ventures Tiger Global, Valia Ventures, Forerunner Ventures y Lachy Groom, entre otras referencias.

Los interesados en el asunto pueden consultar en YouTube el TED Talk protagonizado por Imran Chaudhri donde hace una cautivadora demostración de las habilidades del dispositivo. Por ejemplo, traduce la voz en cualquier idioma, con el tono, entonación y matices de voz del habla original del usuario. También replica las tareas que puede realizar un asistente de IA convencional, además de las propias de servicios de conectividad, mensajería y correo electrónico. Pero todo ello sin necesidad de smartphone y su tóxica pantalla, porque esa es la gran cruzada de Humane.

Acto seguido, Chaudhri describe su wereable como "un nuevo tipo de dispositivo, cuya plataforma se construye enteramente desde cero para la inteligencia artificial y completamente independiente, por lo que no se necesita vincular o emparejar a un móvil, con la ventaja de que interactúa con el mundo de la misma manera que uno interactúas con el mundo. Oyendo lo que oyes, viendo lo que ves y protegiendo la privacidad y la seguridad". Para esto último, el 'Humane Ai Pin' dispone de una luz de confianza, que se enciende y delata cuando está grabando imágenes o sonido".

El discreto artilugio promete llevar la inteligencia artificial a todas partes para usarla solo cuando realmente haga falta

Según explica Chaudhri, la "experiencia es fluida y sin pantallas, permite acceder a la potencia de cálculo sin perder de vista tu entorno, llevando el poder de la IA contigo a todas partes". Lo mejor de la invención consiste en hacer invisible la tecnología cuando no es necesaria, cuando conviene mirar a la gente o al paisaje en lugar de embobarse con una pantalla. Por lo tanto, 'Humane Ai Pin' ofrece "oportunidades para interactuar con la informática de una forma natural, de la que no estamos tan acostumbrados, sin pulsar una aplicación o mover el cursor con el ratón, por lo que el futuro impulsado por la IA es mucho mejor que el presente, ya que no necesita pantallas". En su opinión, "los dispositivos invisibles deberían ser tan fáciles de usar que casi te olvides de su existencia".

La IA y el aprendizaje automático de la convivencia y el entorno del usuario permite al sistema enriquecer sus funcionamientos y prestaciones, de forma que "el mundo entero se convierte en tu sistema operativo y cuando la computación desaparece, nos permite volver a lo que realmente importa, la vida real, como disfrutar de un concierto sin tener que sostener el teléfono para grabarlo o experimentar los primeros pasos de su hijo sin que una pantalla se interponga entre usted y él". De esa forma, "en el futuro, la tecnología será tanto ambiental como contextual. Y esto significa aprovechar la inteligencia artificial para comprenderte a ti y a tu entorno con el fin de obtener los mejores resultados", predica su orgulloso inventor.

Chaudhri: "Sólo estamos empezando a arañar la superficie de las capacidades de la IA, con un dispositivo construido para desaparecer"

Con este 'Humane Ai Pin', según concluye Chaudhri en el mismo TED Talk, "sólo estamos empezando a arañar la superficie de las capacidades de la IA, con un dispositivo construido para desaparecer y permitir que las experiencias se presenten, por lo que abrimos nuevas formas de interactuar con la tecnología y con el mundo que nos rodea".

Por su parte, Ziad Asghar, vicepresidente responsable de gestión de productos de Qualcomm Technologies, considera que "el Ai Pin ofrecerá una experiencia de Inteligencia Artificial superior. Con la llegada de la Inteligencia artificial generativa, el Ai Pin de Humane y la experiencia de usuario aprovechan de forma excelente algunos de los puntos fuertes de la IA en los dispositivos y utilizan información contextual en tiempo real para ofrecer al usuario casos de uso de IA personalizados y emocionantes. Compartimos la visión de Humane de llevar la inteligencia artificial a todas partes y ponerla al alcance de todos. Estamos impacientes por ver hacia dónde llevan este dispositivo", según indica en un documento corporativo de Humane