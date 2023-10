Cómo saber cuándo va a dejar de estar disponible un contenido en Netflix

Una de los problemas a los que se enfrentan prácticamente todos los usuarios de Netflix u otras plataformas de series y películas en streaming, es que cuando no tienes una ya elegida para ver, el proceso de selección se puede hacer muy tedioso y sobre todo largo.

Y no es porque no tengas películas guardadas que quieres ver en algún momento, pero es que justo en ese momento no sabes si es mejor esperar a otra ocasión y elegir otra de las opciones que nos ofrece el amplio catálogo de la plataforma.

No obstante, hay un pequeño detalle que la gran mayoría de usuarios no tiene en cuenta, ya que de tenerlo, no estarían dudando de ver una peli o serie en concreto. Se trata de que todos los contenidos de Netflix tienen una fecha de caducidad, ya que la libreta de películas y series se va actualizando casi mensualmente y para que entren nuevos contenidos, tienen que salir otros.

Es bastante probable que en alguna ocasión te hayas topado con esta situación, y que fueras a ver una película o serie que habías visto en el catálogo de la compañía, pero que ya no estaba. La experiencia es un poco desalentadora, pero tampoco es que sea la culpa de Netflix, ya que ellos no saben qué contenidos quieres ver y cuáles no.

Aquí está la solución

Por suerte, Netflix se ha dado cuenta de que esto es algo que le pasa a muchos de sus usuarios, y por esa razón hace ya un tiempo extendió una forma para que estos estuvieran al tanto de la caducidad de cada contenido.

Para verlo, solo tienes que entrar en el contenido en cuestión y leer la descripción de este. Entre la sinopsís y actores que salen en la película, también hay un apartado que dice Último día para ver este título, el cual indica la fecha máxima hasta que Netflix lo elimine de su catálogo.

Si eres una persona perezosa, también existe una opción que puedes activar para que te recuerde las fechas de eliminación de las distintas películas y series. Tan solo tienes que activar y permitir las notificaciones de la app al correo electrónico, ya que de esta manera no solo estarás al tanto de todas las novedades sino que también estarás al tanto de los cambios en el catálogo.