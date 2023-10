Estos son todos los nuevos productos que va a presentar Apple el próximo 31 de octubre

La expectación sobre el lanzamiento de nuevos productos por parte de Apple siempre es muy alta, esto se debe principalmente a que cada año la compañía con sede en Cupertino, California (EEUU) se supera a si misma y ofrece nuevas tecnologías con porductos y herramientas nunca antes vistos.

El evento, que ha recibido el nombre de 'Scary Fast' ("aterradoramente rápido"), se podrá seguir como siempre con Apple de forma 'online' a través de la página web de Apple o Apple TV, y tendrá lugar a las 17 horas en horario del Pacífico, es decir, alrededor de las 1:00 horas de la madrugada del 31 de octubre en España.

El nombre es un juego de palabras, que aprovecha la fecha (Halloween) con la presentación de sus nuevos productos que como podremos imaginar van a destacar por su rapidez. En el anuncio mostrado en la página oficial de Apple, la animación del icono de la manzana se convierte en el icono de la aplicación Finder, que es la utilizada para la gestión de archivos de los ordenadores Mac.

Get ready for a thrilling evening. Tune in for a special nighttime #AppleEvent on October 30 at 5 p.m. PT.