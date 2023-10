El nuevo peligro de Tinder y otras apps de citas: ¿Es una persona o Inteligencia Artificial?

Las apps de citas se han popularizado muchísimo en los últimos años, y ahora está totalmente normalizado conocer a tu pareja a través de internet. Y mientras estas plataformas ofrecen cosas muy positivas, también tienen un lado oscuro donde ocurren timos, robos y desengaños.

Y es que ocultar tu identidad o hacerte pasar por otra persona es relativamente sencillo si lo haces a tavés de una pantalla, y es por ello que apps como Tinder, Bumble o Badoo sufren mucho este tipo de engaños. Pero estos engaños no son siempre con intención de robar tus datos o tu dinero, sino que hay otros tipos.

La Inteligencia Artificial (IA) ha llegado para quedarse y se está utilizando en todos los ámbitos de nuestra vida, incluso para ligar. Por ejemplo, hace unas semanas Tinder anunció que iba a introducir esta IA en su app para mejorar la experiencia y el perfil de los usuarios, eligiendo las mejores fotos para tener éxito entre otros aspectos.

Pero esta no es la única forma en la que la IA está llegando a este tipo apps. Y es que ligar, sobre todo para las personas que llevan mucho tiempo intentando encontrar a su media naranja, puede ser algo que da pereza y encima en internet, donde las personas suelen tener varios frentes abiertos, la tarea se puede complicar o incluso volver "pesada".

Por esta razón se ha descubierto que cada vez más usuarios acuden a la IA para hacerles el trabajo y que la máquina sea capaz de mantener una conversación con la otra persona para ahorrar tiempo o conseguir quedar con ella sin esfuerzo alguno.

Apps como RIZZ o Your Move AI, son algunos de los ejemplos de chatbots que sugieren mensajes o directamente contestan al chat para que tú no lo tengas que hacer. Lo cierto es que esto tampoco supone un peligro como tal, ya que esa persona no está usando la IA para aprovecharse de ti, lo que si es más condenable es que las personas están usando a una máquina para hablar contigo y "conquistarte", algo que si sale má adelante seguro que no te hará ninguna gracia.

La IA es una tecnología muy útil y que nos ofrece una infinidad de herramientas, no obstante, hay usos y usos, y este en concreto no es que sea muy positivo que digamos.