Cómo saber qué cable HDMI necesito: tipos, diferencias y compatibilidad

Uno de los grandes avances de la tecnología es sin duda la mejora de la resolución de las pantallas, y mientras hay muchos elementos que contribuyen a esta definición de las imágenes, los cables HDMI son uno de los grandes responsables.

Si bien es cierto que con en auge de las televisiones inteligentes que te permiten conectarte a plataformas que una tele tradicional no te permitía ha hecho que la necesidad del HDMI se haya disminuido, es totalmente normal que estés buscando uno de estos cables para tu monitor o televisión.

Y mientras puedes pensar que esta es una decisión cualquiera, te informamos que existen varios tipos de cables HDMI y que cada uno se utiliza para diferentes cosas, y dependiendo de para qué lo quieres es más recomendable elegir uno sobre otro.

HDMI es el acrónimo de "High Definition Multimedia Interface", que traducido al castellano significa "Intefaz Multimedia de Alta Definición", que básicamente se refiere al medio que nos sirve para conectar dispositivos para el envío de audios e imágenes en alta resolución.

Cinco aspectos a tener en cuenta

Antes de comprar un cable HDMI, es importante que tengas en cuenta una serie de aspectos sobre este, para que puedas hacer una compra que se ajuste más a tus necesidades, por ello la OCU ha recopilado algunos consejos que debes saber.

En primer lugar debes saber que hay diferentes tipos de cables; está el HDMI pasivo que es el estándar, el HDMI activo que destaca por el aumento de señal y compensación de la degradación y por último nos encontramos con el HDMI óptico que utiliza luz en lugar de electricidad para transportar la señal de un lugar a otro con menos degradación.

Otro aspecto en el que te debes de fijar es el tipo de conector, de nuevo encontramos tres tipos: el tipo A que es el que llevan la mayoría de dispositivos, el tipo C que es algo más estrecho que el anterior y se usa sobre todo en cámaras y dispositivos con poco espacio y por último el tipo D que se parece mucho al USB tipo C.

La versión es otro aspecto importante, ya que de esto depende la resolución que emiten, hay varias opciones aunque las más recomendables son el HDMI 2.0 y el HDMI 2.1 ya que son las más recientes y con mayor compatibilidad y que permiten hasta 8K a 60 Hz.

Otro consejo es saber la compatibilidad de tus dispositivos antes de comprar un cable HDMI, ya que si el monitor es algo antiguo, no tiene sentido que te compres el HDMI de última generación porque no podrás disfrutar de todas sus ventajas, por lo que si, por ejemplo, este no tiene 4k no te compres un HDMI 2.1.

Para acabar siempre hay que tener en cuenta el precio del cable, y para que te has una idea estos pueden ir desde los dos euros hasta más de cien, dependiendo de sus funciones, longitud y acabado. Para que te hagas una idea, un HDMI estándar cuesta unos 10 euros, después está el HDMI activo que ya puede ascender a los 50 euros y por último los HDMI de fibra óptica que seguramente encontrarás por un mínimo de 50 euros.