WhatsApp introduce las 'passkeys' para iniciar sesión en dispositivos Android

WhatsApp es la app de mensajería instantánea número uno en todo el mundo gracias a los más de 2.000 millones de usuarios que tienen por todo el mundo. Son muchas las razones por las que la app de Meta ha llegado a esta posición, pero entre ellas es porque están constantemente actualizándose para ofrecer el mejor producto posible a sus usuarios.

Y entre los aspectos en los que más trabaja esta empresa, las funciones de seguridad son un aspecto destacado. El último avance que han hecho en este aspecto es que WhatsApp ha lanzado oficialmente soporte para iniciar sesión sin utilizar contraseña a través de 'passkeys' en la aplicación para Android.

Las 'passkeys' o claves de acceso, son un método de inicio de sesión en el que no se requiere utilizar una contraseña. En su lugar, los usuarios deben autentificar el inicio de sesión a través de algún método biométrico disponible en su dispositivo. Igualmente, también se puede utilizar un código o un patrón de desbloqueo en el 'smartphone'.

Ahora, WhatsApp ha agregado oficialmente la capacidad de iniciar sesión de manera "fácil y segura" a través de las claves de acceso, por lo que todos los usuarios que descarguen la última versión de la aplicación para Android podrán comenzar a utilizar este sistema.

Así lo ha anunciado la red social propiedad de Meta en una publicación en X (antigua Twitter), donde ha compartido un vídeo explicativo en el que detalla que los usuarios podrán utilizar su rostro, su huella dactilar o un PIN para iniciar sesión en su cuenta.

Android users can easily and securely log back in with passkeys ? only your face, finger print, or pin unlocks your WhatsApp account pic.twitter.com/In3OaWKqhy