Cómo programar un mensaje de WhatsApp para enviar a una hora determinada

Enviar un WhatsApp se ha convertido en mucho más que enviar un mensaje para quedar con tus amigos, ahora sirve para cerrar un contrato o conseguir un nuevo proyecto, esta plataforma ya forma parte de tanto nuestra vida personal como laboral y debe adaptarse a nuestras necesidades.

Es por ello que quizás hayas tenido la necesidad de enviar un whatsapp, pero justo en el momento que lo ibas a enviar te has dado que no era el momento indicado, ya sea porque era demasiado pronto, demasiado tarde o por que justo le has pillado a la otra persona en un mal momento. También puede ser que justo tú no puedas enviarlo en el momento necesario, para todos estos casos la solución son los mensajes programados.

Un mensaje programado, como bien indica su nombre, es un mensaje que preparas para que se envíe en el momento que tú quieras, y no justo cuando lo redactas. Lo cierto es que la app propiedad de Meta no dispone de ninguna función nativa de este estilo, algo sorprendente teniendo en cuenta todo lo que puede hacer, pero eso no evita que haya otras formas de mandar mensajes programados.

Pero eso no significa que no se pueda hacer, sino que hay que salir fuera para encontrar las herramientas que nos permiten realizar esta acción, y hoy desde elEconomista.es te daremos los pasos a seguir para hacerlo.

Cómo enviar mensajes temporales

Como decíamos, en WhatsApp no se pueden programar mensajes de manera nativa, por ello tenemos que acudir a una app de terceros, y mientras hay muchas entre las que elegir como AutoResponder for WA o Do It Later, hoy te mostramos a hacerlo con Schedule app.

Por lo tanto, lo primero tenemos que hacer es descargar la app que está disponible tanto para Android como para iPhone. Una vez hayas hecho esto, y hayas concedido los permisos requeridos, lo siguiente será abrir la app y buscar la opción de 'WhatsApp'.

Aquí tendrás que seleccionar el contacto al que le quieras enviar un mensaje temporal, escribir el mensaje que quieres enviar, elegir la fecha y hora de envío y confirmar tus preferencias. De esta sencilla manera podrás programar mensajes, aunque no sería de extrañar que en un futuro no muy lejano Meta extienda esta función de manera nativa para que no tengas que descargar ninguna otra app.