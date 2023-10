U2 estrena la super esfera de Las Vegas y las imágenes son increíbles

Las Vegas (EEUU), también conocida como la Capital del Entretenimiento, tiene un nuevo juguete, una esfera gigante de más de 2.300 millones de dólares que prometía ofrecer experiencias inmersivas sin necesidad de gafas virtuales y de una manera nunca antes vista. Esta semana, el mítico grupo musical U2 lo ha estrenado dando un concierto, y por fin hemos podido ver un poco de todo lo que ofrece este nuevo estadio.

"El entretenimiento ha cambiado para siempre", así lo aseguran desde sus redes sociales los miembros de la Esfera de Las Vegas y es bastante probable que no se equivoquen. Cada día la tecnología avanza a pasos agigantados, y por ello es lógico que poco a poco se apliquen estas novedades a actividades y experiencias que vivimos en nuestro día a día.

Si hace unas semanas fue la introducción de la Inteligencia Artificial dentro de los probadores de Springfield, ahora hemos visto lo increíble que es esta Esfera, que destaca por esta completamente cubierta de pantallas LED (más de 1,2 millones) con una resolución 16K.

Los encargados de estrenarlo han sido el mítico grupo irlandés U2, famosos por canciones como With or Without You o Beautiful Day, pero lo destacado no ha sido su concierto, sino todo el acompañamiento visual que ha creado una experiencia casi irreplicable en cualquier otro auditorio o estadio donde se pueda dar una actuación de este tipo.

Más de 18.000 personas acudieron a este increíble concierto, que en cada canción cambiaba de fondo por uno nuevo y todavía más increíble. Los vídeos del evento han tardado poco en hacerse virales, ya que como se puede apreciar nunca antes un concierto de música había tenido un acompañamiento tan espectacular.

U2 tiene varios conciertos más preparados en dicha esfera, y será uno de los múltiples eventos semanales que albergará este edificio de 34 metros de alto y 157 metros de ancho que tiene la ciudad.