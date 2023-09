Cómo quitar los anuncios de Amazon Prime Video cuando lleguen a España

Fue hace tan solo unos días, que Amazon anunció un importantísimo cambio en su plataforma, cuando explicó que la publicidad iba a llegar a su plataforma de reproducción de series y películas en streaming, Amazon Prime Video, pero que a diferencia de lo que habían hecho sus competidores este cambio iba a afectar a todo el mundo y no iba a ser un nuevo plan más barato como habían hecho Netflix o Disney+.

Y es que con todos los problemas que han tenido este tipo de plataformas en estos dos últimos años, todas ellas han tenido que adaptarse y evolucionar para encontrar nuevas formas de seguir manteniéndose rentable.

La publicidad llegará a la plataforma propiedad de Jeff Bezos en 2024, primero en EEUU, Reino Unido, Alemania y Canadá, para después ir extendiéndose ha medida que avanza el año en España, Francia, Italia, México y Australia.

Esta polémica decisión (porque los anuncios no le gustan a nadie) se basa, como explican en el comunicado, en una forma de mantener la inversión de contenidos y como decíamos antes, seguir manteniéndose rentable. Eso sí, desde Amazon aseguran que la densidad de publicidad será menor que la que hay en otras plataformas.

¿Puedo quitar la publicidad?

Lo cierto es que este acercamiento que ha tenido el gigante estadounidense es totalmente novedoso en estas plataformas, y como decíamos cuando Amazon anunció esta decisión era que la compañía estaba cambiando las reglas del juego.

Si bien el éxito de las plataformas en streaming se basaba en que el usuario era quién elegía qué ver y que no había parones publicitarios, este segundo principio se ha perdido. Es cierto que para otras plataformas los anuncios son parte de un plan más barato, pero en Amazon afecta a todos, salvo aquellos que no quieran.

Pero no solo vale con no querer publicidad para que Amazon no te la incluya mientras ves Prime, sino que como han explicado los usuarios que quieran eliminarla tendrán que pagar un extra para ello. Sabemos que en EEUU tendrán que pagar 2,99 dólares más, pero por ahora no han adelantado el precio en el resto del mundo por lo que habrá que esperar a ver cuando llegue.