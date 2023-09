La privacidad y seguridad online se han convertido en un tema de sumo interés y preocupación por parte de los usuarios, y siendo WhatsApp uno de los servicios que más se utilizan en el día a día, es normal que te preguntes qué puedes hacer para usar esta app de una manera más segunda como, por ejemplo, usar dicha plataforma con un número oculto.

Lo primero de todo hay que aclarar que WhatsApp no permite ni ofrece algún tipo de acción que te permita hacer esto, no obstante, sí que es cierto que hay algunas técnicas para hacer algo similar, eso sí, tienen una serie de ventajas y desventajas. Ya sea por motivos de privacidad, de seguridad o porque quieres evitar algún tipo de acoso, hoy te contamos cómo puedes usar un número oculto en dicha app propiedad de Meta.

Cómo usar WhatsApp con un número oculto

La primera de las opciones para navegar de manera oculta es usar WhatsApp con un número falso o un teléfono virtual. Esto se consigue en apps de terceros que puedes descargar, aunque hay casos en los que incluso tu proveedor de telefonía te lo puede dar, y tan solo tienes que configurar tu cuenta de WhatsApp con este número en vez del tuyo personal.

Otra manera de usar WhatsApp para evitar que gente que no conoces o con la que no tienes trato vea tu número de teléfono en la app, es activando todos los métodos de privacidad en tu perfil, por ejemplo, configura tu perfil para que tan solo las personas que ya tengan tu número de teléfono puedan ver tu foto de perfil, estado y la última vez que te conectaste.

En el caso que desees enviar mensajes a varias personas sin revelar tu número, considera crear grupos de difusión en lugar de grupos normales. Los destinatarios solo verán el número de teléfono del grupo en lugar de tu número personal.

Ventajas y desventajas

Hacer cualquier de estas acciones ofrece al usuario ventajas en términos de mejora de la privacidad, la protección contra el acoso, y si por el motivo que sea no quieres tener contacto con desconocidos, también te ayuda a eso.

No obstante, también hay un aspecto negativo, ya que al hacer esto habrá funciones que no puedes usar o disfrutar como la sincronización de contactos o la verificación en dos pasos. A su vez, si decides ocultar tu número puedes causar desconfianza y rechazo por parte de tus contactos, que no se fían de alguien que se esconde todo el rato.